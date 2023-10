Círio 2023: Sespa mantém serviço de vacinação ao lado da Basílica Santuário, em Belém (PA)

No posto volante da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), ao lado da Basílica Santuário de Nazaré, no centro de Belém, já foram atendidas, até domingo (15), 286 pessoas e aplicadas 549 doses de vacinas. A maior procura é por vacinas da influenza, bivalente e HPV. O serviço segue sendo disponibilizado no local para atendimento da população que participa da Quadra Nazarena e esteja com alguma vacina atrasada. No posto, também é feita testagem para covid-19.

"O grande objetivo da nossa sala é anunciar que há vacinas e que elas salvam vidas. Na escolha das vacinas que vieram para cá, nós fizemos um recorte por completar esquemas vacinais de covid e dar uma atenção especial aos adolescentes com a vacinação contra o HPV, aproveitando a campanha do Outubro Rosa", disse Jaíra Ataíde, coordenadora de Imunizações da Sespa.

Oferta

Estão sendo ofertadas vacinas contra Febre Amarela, Hepatite B, HPV (para meninos e meninas de 9 a 14 anos), Difteria e Tétano, Triviral (contra Sarampo, Caxumba e Rubéola), Pfizer pediátrica (para crianças de 5 a 11 anos), Covid bivalente (para pessoas a partir dos 18 anos com esquema primário completo que são duas doses de vacina covid) e Influenza.

Para receber atendimento é necessário apresentar documento oficial com foto e levar a carteira de vacinação para que o registro da imunização seja feito no documento. O espaço ficará em funcionamento até o dia 21 de outubro e a expectativa da Coordenação é receber cerca de 5 mil pessoas.

Serviço:

Ação de vacinação e testagem para covid-19

Data: 03/10/23 a 21/10/2023.

Endereço: Rua Dom Alberto Gaudêncio Ramos, na lateral da Basílica de Nazaré

Horários: Segunda a sexta: 15 às 21h

Sábado e domingo: 9 às 21h