Vacinação é retomada nesta quinta-feira em Belém e distritos; veja os locais

A partir desta quinta-feira (15), o serviço de vacinação será retomado em Belém, de 8h às 17h, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital e distritos. O atendimento havia sido suspenso no carnaval em função dos pontos facultativos de segunda e quarta-feira e do feriado de terça-feira. Para vacinar, é necessário apresentar a carteirinha de vacinação e um documento oficial com foto.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), as vacinas disponíveis na rede são Pfizer Bivalente, Coronavac Monovalente, Pfizer Baby, Influenza, além de outros imunizantes que fazem parte calendário vacinal da criança, adolescente, adulto e idoso.

Nas salas de vacinação das UBS é possível receber a dose de reforço com a vacina Pfizer Bivalente contra a covid-19, exclusiva para grupos prioritários, a partir de 12 anos de idade. Nos idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas, grupos com maior vulnerabilidade ou condição que aumenta o risco para as formas mais graves da doença, a dose de reforço deve ser administrada observando o intervalo de seis meses entre as doses.

Grupos prioritários

Trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, pessoas privadas de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens em medidas socioeducativas, pessoas em situação de rua, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, podem receber o reforço com a vacina bivalente, o intervalo indicado é de um ano entre as doses.

A prefeitura de Belém também está disponibilizando a vacina coronavac monovalente, direcionada a pessoas de 5 a 59 anos de idade, que não fazem parte dos grupos prioritários e que precisam iniciar ou completar o esquema vacinal de duas doses. A vacina também é indicada para crianças de três e quatro anos de idade, que tenham iniciado o esquema vacinal com a Coronavac.

Para os pais que pretendem iniciar ou completar o esquema vacinal da sua criança contra a covid-19, a Prefeitura oferta o imunizante Pfizer Baby, para aplicação em crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade. Já a vacina contra a gripe está liberada para toda a população a partir dos 6 meses de idade.

Outros imunizantes

Os imunizantes Varicela, HPV e DTP, utilizados no combate à difteria, tétano e coqueluche; e Tríplice Viral, que protege contra o sarampo, a caxumba e a rubéola, que estavam em desabastecimento nacional, já podem ser encontrados nas UBS da capital e dos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro.

Veja onde se vacinar em Belém e distritos:

Pfizer Bivalente, a Pfizer Baby e a Coronavac Monovalente:

UBS Fátima - Rua Domingos Marreiros, Nº 1664;

IASB – Tv. Enéas Pinheiro – em frente ao Bosque Rodrigues Alves;

CSE Marco – Av. Rômulo Maiorana, 2558;

Uremia – Av. Alcindo Cacela, 1421;

UBS Bengui II - Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes;

UBS Cabanagem - Rua São Paulo, S/N – Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia;

UBS Satélite - Conj. Satélite, WE 8;

UBS Sideral - Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil;

UBS Tapanã - Rua São Clemente;

UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval;

UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente - Castanheira;

UBS Curió - Pass. Eng. Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa;

UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N;

UBS Marambaia - Av. Augusto Montenegro;

UBS Tavares Bastos – Av. Rodolfo Chermont, 170;

ESF Souza – Av. Almirante Barroso – Passagem Getúlio Vargas (dentro da Setrans);

UBS Combu – Furo do Combu, s/n

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito - 30 B - Jurunas;

UBS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285;

UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479;

UBS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170;

UBS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840;

UBS Maguari – Conj. Maguari, alameda 15;

UBS Tenoné II - Rua 6ª Linha - s/n, ao lado da Fund. Paula Frassinete;

UBS Fidélis - Rua Pantanal - S/N - Outeiro;

UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, s/n- Outeiro;

UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, s/n- Outeiro;

ESF Fama – Rua Tucumaeira – Estrada do Fama, 72- Outeiro;

UBS Pedreira – Av. Pedro Miranda, esquina da Tv. Mauriti;

UBS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos;

UBS Providência - Av. Norte;

UBS Sacramenta - Av. Senador Lemos, esquina com Dr. Freitas;

UBS Telégrafo - Rua do Fio – entre Pass. São João e Pass. São Pedro;

UBS Vila da Barca – Rua Cel. Luiz Bentes, próximo à Pedro Álvares Cabral;

UBS Aeroporto – Rua do Pouco s/n- Mosqueiro;

UBS Baía do Sol - Av. Beira Mar, s/n- Mosqueiro;

UBS Carananduba – Praça de Carananduba-Mosqueiro;

UBS Furo das Marinhas – Rod. Augusto Meira Filho s/n- Mosqueiro;

UBS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, s/n- Mosqueiro;

UBS Sucurijuquara – Estrada da Baía do Sol- Mosqueiro.

Pfizer bivalente e a Coronavac Monovalente:

Hospital Naval – Rua do Arsenal, 200;

Hospital da Aeronáutica – Av. Almirante Barroso, 3492;

Hospital do Exército – Tv. Marquês de Pombal, 850;

UBS Mangueirão – Rua São João-1;

USF Panorama XXI – Conj. Panorama XXI, Qd. 24, casa 11-B;

USF Carmelândia – Rua Tancredo Neves, 02;

UBS Eduardo Angelim – Conj. Eduardo Angelim – Av. 17 de abril s/n

UBS Paracuri I - Pass. Maura, 218, entre a 3ª e a 4ª Rua;

UBS Quinta dos Paricás – Estrada do Maracacuera, 2477;

UBS Barreiro I – Passagem Mirandinha, 367;

UBS Canal da Pirajá – Tv. Barão do Triunfo, 1015, esquina com a Rua Nova.

As vacinas Varicela, HPV e DTP estão disponíveis nos seguintes locais:

UBS Fátima - Rua Domingos Marreiros, nº 1664;

IASB – Tv. Enéas Pinheiro – em frente ao Bosque Rodrigues Alves;

Hospital Naval – Rua do Arsenal, 200;

Hospital da Aeronáutica – Av. Almirante Barroso, 3492;

Hospital do Exército – Tv. Marquês de Pombal, 850.

UBS Bengui II - Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes;

UBS Cabanagem - Rua São Paulo, S/N – Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia;

UBS Mangueirão – Rua São João-1;

UBS Satélite - Conj. Satélite, WE- 8;

UBS Sideral - Rua Sideral – Esquina com Av. Brasil;

UBS Tapanã - Rua São Clemente;

UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval;

USF Carmelândia – Rua Tancredo Neves, 02;

USF Panorama XXI – Conj. Panorama XXI, Qd. 24, casa 11-B;

USF Parque Verde - Av. Padre Bruno Sechi, 1111.

ESF Souza – Av. Almirante Barroso – Passagem Getúlio Vargas (dentro da Setrans);

UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N;

UBS Castanheira - Pass. Sol Nascente - Castanheira;

UBS Curió - Pass. Eng. Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa;

UBS Marambaia - Av. Augusto Montenegro;

ESF Radional - Passagem Radional II- Condor;

UBS Condor - Pass. Lauro Malcher, Nº 285;

UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, Nº 479;

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito - 30 B - Jurunas;

UBS Terra Firme - Pass. São João, Nº 170;

UBS Cremação- Rua dos pariquis,2906 – Cremação.

UBS Eduardo Angelim – Conj. Eduardo Angelim – Av. 17 de Abril s/n;

UBS Icoaraci - Rua Manoel Barata, Nº 840;

UBS Paracuri I - Pass. Maura, 218, entre a 3ª e a 4ª Rua;

UBS Quinta dos Paricás – Estrada do Maracacuera, 2477;

UBS Tenoné II - Rua 6ª Linha - s/n, ao lado da Fund. Paula Frassinete.

ESF Fama – Rua Tucumaeira – Estrada do Fama, 72.

UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, s/n;

UBS Fidélis - Rua Pantanal - S/N - Outeiro;

UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, s/n;

UBS Barreiro I – Passagem Mirandinha, 367;

UBS Canal da Pirajá – Tv. Barão do Triunfo, 1015, esquina com a Rua Nova.

UBS Paraíso dos Pássaros - Rua dos Tucanos;

UBS Providência - Av. Norte;

UBS Sacramenta - Av. Senador Lemos, esquina com Dr. Freitas;

UBS Telégrafo - Rua do Fio – entre Pass. São João e Pass. São Pedro;

UBS Vila da Barca – Rua Cel. Luiz Bentes, próximo à av. Pedro Álvares Cabral.

UBS Aeroporto – Rua do Pouco s/n- Mosqueiro;

UBS Baía do Sol - Av. Beira Mar, s/n- Mosqueiro;

UBS Carananduba – Praça de Carananduba- Mosqueiro;

UBS Furo das Marinhas – Rod. Augusto Meira Filho s/n- Mosqueiro;

UBS Maracajá - Tv. Siqueira Mendes, s/n- Mosqueiro;

Locais que disponibilizam a vacina Tríplice Viral:

IASB – Tv. Enéas Pinheiro – em frente ao Bosque Rodrigues Alves.

UBS Fátima - Rua Domingos Marreiros, Nº 1664;

UBS Bengui II - Pass. Maciel, S/N – Ao lado da Escola Marilda Nunes;

UBS Satélite - Conj. Satélite, WE-8;

UBS Tapanã - Rua São Clemente;

UBS Pratinha - Rod. Arthur Bernardes – Base Naval;

UBS Cabanagem - Rua São Paulo, S/N – Entre Rua São Pedro e Rua Olímpia.

UBS Águas Lindas - Conj. Verdejantes I, 2ª Rua, S/N;

UBS Curió - Pass. Eng. Alberto Engelhard – Estrada da Ceasa;

UBS Marambaia - Av. Augusto Montenegro.

UBS Guamá - Rua Barão de Igarapé-Miri, nº 479;

UBS Portal da Amazônia - Rua Osvaldo de Caldas Brito - 30 B - Jurunas;

UBS Terra Firme - Pass. São João, nº 170.

UBS Icoaraci - Rua Manoel Barata, nº 840;

UBS Tenoné II - Rua 6ª Linha - s/n, ao lado da Fund. Paula Frassinete.

UBS Cotijuba - Rua Manoel Barata, s/n;

UBS Outeiro - Rua Manoel Barata, s/n.

UBS Providência - Av. Norte;

UBS Sacramenta - Av. Senador Lemos, esquina com Dr. Freitas;

UBS Telégrafo - Rua do Fio – entre Pass. São João e Pass. São Pedro.

UBS Carananduba – Praça de Carananduba- Mosqueiro.