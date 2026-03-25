Vacinação contra a gripe ainda é baixa em Belém

A vacinação contra a gripe ainda está com números baixos em Belém. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) apontam que, até o momento, apenas 27,89% do grupo prioritário se vacinou contra a Influenza, o equivalente a 89.340 vacinados. No grupo prioritário de vacinação estão crianças de 6 meses até 6 anos de idade, idosos e gestantes. A expectativa é vacinar 320.377 pessoas do grupo prioritário. A vacinação contra a Influenza em Belém está prevista para seguir até o final de março.

O período do inverno amazônico é o momento do ano em que mais casos de gripe costumam ser registrados. O inverno acende um alerta para a necessidade de imunização, uma vez que o quadro gripal pode evoluir para uma Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Somente neste ano, 23 casos de Influenza A ou B foram registrados. Desse total, 20 tiveram alta, mas três evoluíram a óbito.

"A importância das pessoas se vacinarem, principalmente neste período de inverno, é devido a maior circulação do vírus da Influenza. Consequentemente à maior aglomeração das pessoas em ambientes fechados com ar-condicionado, acaba aumentando a proliferação do vírus e por conseguinte a contaminação das pessoas", explica Lanna Lemos, enfermeira de imunizações da Sesma.

O grupo dos idosos foi o segmento mais atingido pelas complicações da Influenza, o que reforça a importância da vacinação para as pessoas com mais de 60 anos. A Sesma registrou 12 casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Entre crianças de 0 a dois anos foram 4 casos. Nas outras faixas etárias foram registrados 6 casos entre pessoas de 13 a 59 anos e um na faixa etária de 3 a 12 anos.

"A vacinação não vem a evitar o adoecimento, mas ela evita principalmente as complicações, como em crianças e idosos, quando ela vai impedir que esses indivíduos desenvolvam alguma pneumonia e precisem ser hospitalizados, e até mesmo evoluam para óbitos", conta Lemos.

Outros grupos que podem ser vacinados na rede pública são professores, profissionais da saúde, militares, comunidades quilombolas e indígenas que também podem garantir sua dose na rede pública de saúde. A orientação é que a população procure um local mais próximo para se imunizar.

A Sesma aponta dentro do grupo prioritário os idosos tiveram a maior quantidade de vacinados com 62.553, em seguida vem as crianças com 21.421 vacinadas, e por último as gestantes com o total 5.356 doses aplicadas. Já o total de doses aplicadas em todos os grupos de indicação (professores, profissionais da saúde, quilombolas, militares) chega a 133.802 pessoas. A Sesma informou que ainda não há previsão de disponibilidade da vacina contra a gripe para o público em geral.

Lemos reforça que quanto mais pessoas vacinadas, menor é a suscetibilidade da população ao vírus, logo há um risco menor de adoecimento e de sobrecarga da rede de saúde. Os gestores de saúde tem notado uma tendência de queda na adesão da população à vacinação nacionalmente.

"Ano após ano temos percebido dificuldade no comparecimento da população. Isso se dá muito pelo que a a ente considera o movimento da exitação vacinal. As pessoas desde a pandemia criaram uma certa exitação à vacinação, uma certa desconfiança e rejeição, tem medo das reações que podem ocorrer após a vacinação. Às vezes é falta de acesso, ou falta de tempo, então são exitações que precisam ser combatidas. É preciso sempre reforçar a importância da vacinação. Ela é segura e salva vidas. São essas informações que a sociedade precisa ter em mente", assegura a profissional da saúde.

Para se vacinar, basta procurar qualquer uma das Unidades Básicas de Saúde (UBS) que possuem sala de vacinação, de segunda à sexta, de 7h às 17h. As pessoas precisam estar munidas com RG e Cartão SUS. A vacinação é gratuita.