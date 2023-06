Vacinação antirrábica: seis bairros de Belém recebem ação para cães e gatos neste sábado

Mais uma etapa da vacinação antirrábica será realizada neste sábado, 17, em Belém. A campanha é uma ação do Ministério da Saúde e Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Departamento de Vigilância à Saúde (Devs) e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Neste sábado, a vacinação será ofertada à população de cães e gatos dos bairros de Canudos, Terra-Firme, Guamá, Jurunas, Condor e Cremação. Na oportunidade serão abertos 40 postos de vacinação, distribuídos nestes bairros, que funcionarão das 8h às 16h.

A campanha de vacinação seguirá ao longo deste mês, percorrendo outros bairros e distritos da capital, sempre aos fins de semana, para vacinar contra a raiva toda a população de cães e gatos de Belém. De acordo com a Sesma, o calendário será divulgado com antecedência.

Público-alvo

O público-alvo são animais domésticos caninos e felinos a partir de três meses de vida saudáveis, e fêmeas não prenhes. O objetivo é controlar a circulação do vírus rábico entre cães e gatos em todo o município de Belém.

A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura.

Essa doença apresenta letalidade de aproximadamente 100% e alto custo na assistência preventiva às pessoas expostas ao risco de adoecer e morrer. Apesar de ser conhecida desde a Antiguidade, continua sendo um problema de saúde publica.

Pontos de vacinação:

Canudos

- E.E.E.F.M. Augusto Olímpio. Avenida Ceará, 595.

- Centro Comunitário LBV. Tv. Francisco Monteiro, 782.

- Escola Municipal Manuela Freitas. Avenida Gentil Bittencourt, 2822.

- Instituto Maria e Marias.Tv. Teófilo Conduru, 4354.

- Arena Nova: R. Jabatiteua com Av. Tucunduba.

Terra Firme

- UMS Terra Firme. Passagem São João, 170.

- Arena Afaepa: Av. Perimetral, 318.

- Associação de Moradores da Roso Danin: R. Roso Danin, entre Seringueira e Ingazeira.

- Escola Municipal Solerno Moreira: Passagem Universal, 127.

- ESF Parque Amazônia I: Rua 27 de Setembro, 27.

- ESF Parque Amazônia II: Passagem Comissário

- Quadra da Paróquia São Domingos: Av. Celso Malcher, 733.

- Instituto Deus Proverá: R. 25 de Setembro, entre Pass. Beira Mar.

Guamá

- UMS Guamá.R. Barão de Igarapé Miri, 479.

- Associação Comunitária do Bairro Guamá/ Núcleo da 20. Trav. 20 de Fevereiro, 754.

- Quadra da Prefeita: Pass. Popular, 55.

- Espaço Cultural e Social Casa Pombo. Rua 03 de Outubro, 78

- Centro Comunitário Santa Clara. Av. Bernardo Sayão, Pass. São Raimundo

- Associação Comunitária Do Bairro Guamá/ Núcleo Serrat: Pass. Monte Serrat, 308.

- ESF Riacho Doce. R. Da Paz, entre Olaria e Pass. Tucunduba

- Instituto Maria e Marias. R. Dos Mundurucus, 4975

- Associação Beneficente Amigos do Guamá. Pass. Napoleão Laureano, 202.

- Associação Comunitária do Bairro do Guamá.Pass. Caraparu, 419

- Assembleia de Deus Templo Monte Sinai. Pass. Monte Sinai, 157

Condor

- Escola Municipal Silvio Nascimento. Av. Alcindo Cacela, 4146.

- Escola Municipal Rotary. Rua Lauro Malcher, 279.

- Escola Profª Antonia Paes. Trav. Pe. Eutíquio, 2700.

- Centro Comunitário Allan Kardec. Pass. Allan Kardec, entre Q. F Cj. Radional II e

Pass. Cabo Leão.

Cremação

- E.M.E.I. Profª Venuzina Marinho de Souza: Av. Alcindo Cacela, 3015.

- Supermercado Líder - Quintino. Trav. Quintino Bocaiúva, 1929.

Jurunas

- UMS Jurunas. R. Engenheiro Fernando Guilhon.

- E.E.E.F. Moradores Vila Nova/Moura Carvalho. R. Dos Tamoios, 213.

- Centro Comunitário Limoeiro. Pass. Limoeiro, 48.

- Associação da Venina. R. Dos Timbiras, 659.

- Centro Comunitário Paulo Roberto. Pass. Paulo Roberto, 52.

- Escola Estadual Padre Caldeira Castelo Branco. Trav. de Breves, 215.

- Escola Estadual Padre Benedito Chaves: R. dos Mundurucus, 760.

- Instituto Deusarina Amaral. R. dos Caripunas, 233.

- Praça Amazonas.R. Arciprestes Manoel/ travessa Praça Amazonas

- Centro Comunitário Osvaldo de Caldas Brito. R. Osvaldo de Caldas Brito, entre Vila Passarinho e Bernardo Sayão.