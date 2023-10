Vacinação antirrábica: confira os locais de imunização de cães e gatos neste sábado (21)

Neste sábado (21), de 8h às 16h, ocorre a terceira etapa da Campanha de Vacina Antirrábica de Cães e Gatos 2023. A ação gratuita será realizada em diversos postos de vacinação do Distrito de Entrocamento. A ação é necessária para manter o quadro saudável de animais domésticos, caninos e felinos, a partir de três meses de vida e fêmeas não prenhes. A campanha reduz o risco da exposição da população ao animal contaminado pelo vírus rábico.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Pará tem uma das piores coberturas de atenção básica do SUS no país e Piauí a melhor; veja o ranking]]

Para vacinar, os felinos devem ser acomodados em caixas de transporte e os caninos com coleiras e focinheiras. Para aplicar a vacina em domicílio, o tutor deverá se dirigir ao posto de vacinação com isopor de capacidade de 3 litros e bastante gelo no recipiente para armazenar a vacina. A ação é do Departamento de Vigilância à Saúde (DEVS) e Centro de Controle de Zoonoses (CZZ) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

Confira os Postos de Vacinação:

Bairro Marambaia

UMS Marambaia. Rod. Augusto Montenegro, s/n.

Escola Municipal República de Portugal. Rua Anchieta, n° 359.

Paróquia São Jorge. Av. Dalva, n°445.

Praça Tancredo Neves. Pass. Dalva, n°710.

Praça Dom Alberto Ramos. Av. Rodolfo Chermont, s/n.

Supermercado Mateus Marambaia. Av. Tavares Bastos, n°1234.

Escola Municipal Palmira Lins de Carvalho. Conj. Euclides Figueiredo, Ruas R e F.

ESF Água Cristal. Rua da Mata, Passagem União, n° 21.

Casa n° 92, ao lado da escola Lápis de Cor. Rua Carlos Drumond de Andrade, n°92.

Centro Comunitário São Jorge. Pass. São Jorge, n° 300.

Bairro: Souza

Quadra Poliesportiva do Império Amazônico. Conj. Império Amazônico.

Centro Comunitário Nossa Senhora de Nazaré. Pass. Samuca Levy, n°17.

EEFM Jarbas Passarinho (Souza). Conj. Costa e Silva, s/n.

Posto Móvel. Conjunto do Basa, Pass. Santo Antônio, Pass. Coração de Jesus e Rainha dos Corações.

Bairro: Curió-Utinga

UMS Curió. Passagem Engenheiro Alberto Engelhar, s/n.

EEEF Domingos Acatauassu Nunes. Travessa Mauriti, 174, prox. ao Canal da União.

EMEF Ruy da Silveira Britto. Tv. Dr. Enéas Pinheiro, 2871.

ESF Paraíso Verde. Av. Joao Paulo II, s/n, próx. ao Parque do Utinga.

Posto Móvel. Pass. Emília, Av. João Paulo II, Av. Dr. Freitas, Rua do Utinga e adjacentes.

Bairro: Castanheira

UBS Castanheira. Av. Joao Paulo II, entre Pass. José de Alencar e Sol Nascente.

Lanchonete e Pizzaria Lanche Pará. Pass.19 de junho, n°33.

Centro Comunitário Cabanagem. Rua Mariano, s/n.

EEEF Maridalva Pantoja. Rua Santa Odília, n°452.

Bairro: Águas Lindas

UMS Águas Lindas. Conjunto Verdejante I, Quadra II, s/n, em frente à Comunidade São José.

EMEF Jardim Nova Vida. Rua do Linhão, n°100.

Bar do Jair. Conj.Verdejante II, Trav. 5a n°19.

Posto Móvel. Guanabara-Belém. Rua da Pedreirinha Rua Alzilândia, Pass. Cristo Rei, Rua Clodomiro de Nazaré, Rua Jardim da Providência, Pass. São Benedito, Pass. Almira Fonseca.

ESF Águas Lindas I. Conj. Verdejante LL, QD 09, n°5.

PM Box. Rua Osvaldo Cruz, s/n, proxima à Praça do Verdejante 4.

ESF Águas Lindas II. Rua Osvaldo Cruz, n°581.

EMEF Olga Benário. Rua Rosa de Luxemburgo, s/n. Loteamento Olga Benário.

Bairro: Val-de-Cans

UBS Providência. Av. Norte, s/n.

EMEF Ida de oliveira. Rua 11, n°155

Salgado do Frango. Av.Norte,s/n, prox. à Av. Arthur Bernardes.

Empório Animal. Praça do Marex. Av.Contorno Leste 2.

O que é a raiva animal?

A raiva é uma antropozoonose transmitida ao homem pela inoculação do vírus presente na saliva e secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura, podendo ser transmitida também pela arranhadura e/ou lambedura. A doença apresenta letalidade de aproximadamente 100%, e alto custo na assistência preventiva às pessoas expostas ao risco de adoecer e falecer. Apesar de ser conhecida desde a antiguidade, a raiva continua sendo uma questão de saúde pública.