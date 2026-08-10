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Um dia após incêndio, moradores limpam residência no bairro da Condor

O incidente aconteceu na manhã desse domingo (9), por volta das 8h, na passagem Santa Terezinha

Lívia Ximenes

Um dia após o incêndio que afetou uma casa, no bairro da Condor, moradores trabalham para retirar escombros e limpar a residência. O incidente aconteceu por volta das 8h desse domingo (9), na passagem Santa Terezinha. Quando as chamas começaram, havia um idoso, um homem e três crianças no local — nenhum deles se feriu gravemente.

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Na manhã dessa segunda-feira (10), uma equipe de reportagem de O Liberal foi ao local e conversou com os residentes. Arlindo Conceição, de 77 anos, estava na casa com o sobrinho, Carlos Alberto Conceição, e os sobrinhos-netos — uma menina de 8 anos e dois meninos de 6 e 4 anos. Parte da casa está destelhada, devido ao fogo.

Segundo relatos de Arlindo e Carlos, o incêndio iniciou na tomada de um quarto, próximo à cozinha. O idoso ouviu estalos do curto-circuito e logo avisou ao sobrinho e, quando viram, as chamas já estavam no teto. O fogo se espalhou, imediatamente, para o quarto ao lado e consumiu a estrutura, principalmente o forro.

image O fogo iniciou por volta das 8h desse domingo (9) (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

“Quando eu quis correr para acudir o guarda-roupas dele [de Carlos], para pegar os documentos, era tarde demais. O fogo já estava no telhado pipocando. Eu saí o mais depressa, não vou morrer”, conta Arlindo.

Enquanto o idoso saía do local, Carlos foi retirar as crianças, que estavam dormindo na hora do ocorrido. Arlindo afirma que, assim que os pequenos foram colocados para fora, o forro e o telhado caíram em cima da cama.

“O bombeiro chegou, socorreu e apagou o fogo. Botou máscara em mim e me levou para a rua. Eu estava cansado, mas não estava intoxiado, a fumaça não chegou a me pegar ‘bacana’”, lembra.

image As chamas destruíram dois quartos e afetaram toda a residência (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Arlindo diz que ele e Carlos foram levados ao Hospital Pronto-Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira, no Guamá. Na unidade de saúde, o idoso tomou medicações e foi submetido a exames. Por volta das 17h30, devido ao bom estado de saúde, ele recebeu alta.

De acordo com Arlindo, nos dois quartos afetados havia cama, guarda-roupa, televisão e cômoda. Em meio aos escombros, é possível observar roupas, livros e brinquedos. A casa é formada, também, por sala, cozinha, banheiro e quintal. Para aqueles que quiserem fazer doações, a família dispnibilizou o seguinte contato: (91) 98879-2154 — Miguel Conceição.

Segundo o idoso, agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) chegou rapidamente ao local e, após ações, condenou a residência. A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com o CBMPA, solicitando nota acerca da ocorrência. “O Corpo de Bombeiros Militar do Pará informa que as chamas foram controladas e que duas vítimas foram conduzidas para o PSM do Guamá. A Perícia foi solicitada”, diz o órgão.

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