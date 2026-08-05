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Polícia

Incêndio atinge fiação elétrica perto do Mercado Central de Ananindeua

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado e controlou o sinistro

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o fogo nos fios de alta tensão, perto do Mercado Central de Ananindeua. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Um incêndio foi registrado, na tarde desta quarta-feira (5/8), na fiação elétrica próximo ao Mercado Central de Ananindeua, na Grande Belém. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado e controlou o sinistro. Não houve feridos. Ainda não se sabe o que iniciou o fogo.

Nas redes sociais, vídeos do caso foram compartilhados sobre o ocorrido. Pelas imagens, é possível ver as fortes chamas na fiação, além de curtos-circuitos.

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De acordo com o CBMPA, quando os militares chegaram ao local, o trânsito na BR-316 estava interditado nos dois lados da via. Por conta de se tratarem de fios de alta tensão, a guarnição solicitou o apoio da Equatorial Pará no desligamento da rede elétrica para que o incêndio fosse controlado.

Por volta das 16h05, a situação já havia sido normalizada pelos bombeiros, assim como o trânsito no trecho. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Equatorial sobre o ocorrido. Em nota, a empresa disse que, até por volta das 17h50, as equipes estavam atuando para recompor a rede de energia na avenida Claudio Sanders com a BR-316 nas proximidades do Mercado Municipal de Ananindeua, Região Metropolitana de Belém, após incidente com a rede.

"A empresa esclarece que desde o início da ocorrência, foram realizadas manobras no sistema para reduzir o número de clientes impactados, e tomadas as medidas necessárias para normalizar o serviço, no menor tempo possível. As causas do incidente estão sendo apuradas", disse.

A Equatorial ressaltou que, em caso de incidentes com a rede, envolvendo risco de incêndios, a distribuidora orienta que os clientes acionem os canais oficiais disponíveis para atendimento 24h por dia: Clara Virtual, no Whatsapp 91-3227-8200, Central 0800-091-0196, aplicativo Equatorial Energia e o site pa.equatorialenergia.com.br.

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