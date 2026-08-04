Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Mulher morre após ser violentamente agredida pelo próprio filho em Baião

Luzilene Rocha, de 53 anos, foi espancada pelo filho e não resistiu aos ferimentos

O Liberal
fonte

Luzilene Rocha (à esquerda), de 53 anos, foi morta pelo próprio filho identificado como Bugo (à direita), em Baião. (Reprodução redes sociais)

Uma mulher morreu após ser agredida pelo próprio filho na zona rural do município de Baião, na noite desta segunda-feira (03). O crime ocorreu na comunidade do Trevinho, entrada da Vila Piranupã, na zona rural no município localizado na região do Baixo Tocantins. A vítima identificada como Luzilene Rocha, de 53 anos, ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu e chegou morta ao hospital.

As agressões teriam acontecido por volta das 20h pelo filho de Luzilene identificado como Ray Rocha, mais conhecido pelo apelido de Bugo. Ele é apontado como autor das agressões contra a mãe, Luzilene Rocha, e também contra a tia, Maria Creudilene Rocha de Aguiar. 

De acordo com relatos de testemunhas de uma van, que passava pelo local no trajeto Baião para Bréu Branco, uma criança pediu socorro às margens da rodovia. O motorista do veículo decidiu parar e a criança informou que a mãe havia sido espancada por um dos irmãos mais velhos. 

Ao chegar no local, o motorista da van encontrou os familiares tentando conter o filho agressor. Luzilene estava caída ao chão com diversos ferimentos, principalmente na região da cabeça. Com a ajuda de outras pessoas a vítima foi colocada na van para ser encaminhada com urgência para o hospital de Breu Branco.

Durante o trajeto uma ambulância, que havia sido acionada, interceptou a van. Luzilene foi transferida para a ambulância, onde recebeu os primeiros cuidados da equipe de paramédicos. Apesar dos esforços do socorro, a vítima morreu antes de chegar ao hospital. 

O autor do crime seria dependente químico. Os familiares e moradores da região conseguiram deter o agressor e amarrá-lo até a chegada da Polícia Militar. 

A Polícia Civil informou que o suspeito foi apresentado à Seccional de Tucuruí pela Polícia Militar, onde foi autuado em flagrante por feminicídio. Ele permanece à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

homicídio

Feminicídio

baião

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

BELÉM

Ponto cego impediu registro do desaparecimento de adolescente no Ver-o-Rio, diz Prefeitura

Segundo a administração municipal, o ponto exato onde ocorreu o incidente não foi registrado pelas câmeras de videomonitoramento por se tratar de uma área de ponto cego

04.08.26 22h41

POLÍCIA

Suspeito de tráfico de drogas é morto após troca de tiros com a polícia no Bengui

Arthur Pinheiro Diniz, que morreu na tarde desta terça-feira (04), na rua Piratininga, tinha vários papelotes de drogas

04.08.26 22h06

POLÍCIA

Mulher morre após ser violentamente agredida pelo próprio filho em Baião

Luzilene Rocha, de 53 anos, foi espancada pelo filho e não resistiu aos ferimentos

04.08.26 20h30

OPERAÇÃO LIVIA

Tucuruí: jovem é preso suspeito de integrar grupo de extremismo digital

Além do Pará, a ação aconteceu de forma simultânea no Ceará, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul

04.08.26 18h05

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Suspeito de tráfico de drogas é morto após troca de tiros com a polícia no Bengui

Arthur Pinheiro Diniz, que morreu na tarde desta terça-feira (04), na rua Piratininga, tinha vários papelotes de drogas

04.08.26 22h06

POLÍCIA

Mulher morre após ser violentamente agredida pelo próprio filho em Baião

Luzilene Rocha, de 53 anos, foi espancada pelo filho e não resistiu aos ferimentos

04.08.26 20h30

POLÍCIA

Mãe diz que amigos incentivaram jovem desaparecida no Ver-o-Rio a pular na Baía do Guajará, em Belém

O episódio ocorreu na tarde de segunda-feira (3/8), no Complexo Ver-O-Rio. Até o momento, a adolescente não foi localizada pelo Corpo de Bombeiros

04.08.26 17h28

OPERAÇÃO LIVIA

Tucuruí: jovem é preso suspeito de integrar grupo de extremismo digital

Além do Pará, a ação aconteceu de forma simultânea no Ceará, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Mato Grosso do Sul

04.08.26 18h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda