Mulher morre após ser violentamente agredida pelo próprio filho em Baião

Uma mulher morreu após ser agredida pelo próprio filho na zona rural do município de Baião, na noite desta segunda-feira (03). O crime ocorreu na comunidade do Trevinho, entrada da Vila Piranupã, na zona rural no município localizado na região do Baixo Tocantins. A vítima identificada como Luzilene Rocha, de 53 anos, ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu e chegou morta ao hospital.

As agressões teriam acontecido por volta das 20h pelo filho de Luzilene identificado como Ray Rocha, mais conhecido pelo apelido de Bugo. Ele é apontado como autor das agressões contra a mãe, Luzilene Rocha, e também contra a tia, Maria Creudilene Rocha de Aguiar.

De acordo com relatos de testemunhas de uma van, que passava pelo local no trajeto Baião para Bréu Branco, uma criança pediu socorro às margens da rodovia. O motorista do veículo decidiu parar e a criança informou que a mãe havia sido espancada por um dos irmãos mais velhos.

Ao chegar no local, o motorista da van encontrou os familiares tentando conter o filho agressor. Luzilene estava caída ao chão com diversos ferimentos, principalmente na região da cabeça. Com a ajuda de outras pessoas a vítima foi colocada na van para ser encaminhada com urgência para o hospital de Breu Branco.

Durante o trajeto uma ambulância, que havia sido acionada, interceptou a van. Luzilene foi transferida para a ambulância, onde recebeu os primeiros cuidados da equipe de paramédicos. Apesar dos esforços do socorro, a vítima morreu antes de chegar ao hospital.

O autor do crime seria dependente químico. Os familiares e moradores da região conseguiram deter o agressor e amarrá-lo até a chegada da Polícia Militar.

A Polícia Civil informou que o suspeito foi apresentado à Seccional de Tucuruí pela Polícia Militar, onde foi autuado em flagrante por feminicídio. Ele permanece à disposição da Justiça.