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Polícia

Suspeito de tráfico de drogas é morto após troca de tiros com a polícia no Bengui

Arthur Pinheiro Diniz, que morreu na tarde desta terça-feira (04), na rua Piratininga, tinha vários papelotes de drogas

O Liberal
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Arthur Pinheiro Diniz morreu na tarde desta terça-feira (04), após troca de tiros com policiais militares. (Reprodução Redes Sociais)

Um suspeito morreu após troca de tiros com a Polícia Militar na tarde desta terça-feira (04), no bairro do Bengui, em Belém. O suspeito identificado como Arthur Pinheiro Diniz morreu na Rua Piratininga, durante  ação ocorreu durante a Operação Ponto Final.

Policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar (BPM) receberem uma denúncia de que o suspeito estaria armado, comercializando drogas e teria participação em um suposto “tribunal do crime” registrado no último domingo (02). Arthur também seria suspeito de divulgar áudios ameaçando policiais militares por meio de aplicativos de mensagens.

As equipes da PM localizaram o suspeito no endereço informado. Ao notar a aproximação das guarnições, Arthur Diniz teria fugido para o interior de uma residência. Durante o acompanhamento, o suspeito teria efetuado disparos de arma de fogo contra os militares, que reagiram à agressão e o alvejaram.

O suspeito atingido foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas não resistiu aos ferimentos. As equipes de segurança apresentaram o caso na Seccional Urbana do Bengui, onde foram adotados os procedimentos legais.

A Polícia Civil irá investigar as circunstâncias da intervenção e a possível participação de Arthur Pinheiro Diniz no “tribunal do crime”, além das outras denúncias como envolvimento no tráfico de drogas e ameaças aos policiais.

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