UFPA realiza 'Trote Solidário e Sustentável' com meta de arrecadar mais de três toneladas de livros

A Universidade Federal do Pará (UFPA) está promovendo, até o próximo dia 30, quarta-feira, o Trote Solidário e Sustentável, que nesta edição traz o tema “O Papel do Calouro da UFPA”. A proposta, que ocorre dentro da Semana do Calouro, é incentivar os novos estudantes a doarem livros, apostilas, cadernos, rascunhos e outros materiais utilizados durante a preparação para o ingresso na universidade. A meta é arrecadar mais de três toneladas de papelaria.

Todos os dias, esses itens arrecadados são colocados em um caminhão e levados para um espaço dentro da universidade, onde ficam até a data da destinação para as cooperativas de catadores, bibliotecas comunitárias e cursinhos pré-vestibulares. O ponto de coleta funciona no estacionamento da UFPA, ao lado do Centro de Eventos Benedito Nunes, das 9h ao meio-dia e das 14h às 17h, com exceção das sextas-feiras, quando não há coleta no turno da tarde. A Semana do Calouro está com uma vasta programação, que inclui também doação de sangue e medula óssea.

A coordenadora da iniciativa, Lúcia de Fátima, da Prefeitura Multicampi da UFPA, destaca que o projeto de arrecadação de livros e afins é uma forma de unir responsabilidade ambiental e solidariedade. “Nós começamos em 2012. A ideia principal foi tentar fazer uma atividade dentro da Semana do Calouro, que pudesse receber e dar uma destinação para esse material produzido pelos calouros ao longo de sua vida. A ideia nasceu para que a gente pudesse repassar para as cooperativas de catadores, já que nós tínhamos, já desde 2009, o projeto da coleta seletiva na UFPA, através de um decreto federal da época”, explicou.

Ela também ressaltou que o Trote Solidário surgiu como estratégia para dar visibilidade à coleta seletiva dentro e fora da universidade. “As instituições públicas federais foram convidadas a implementar esse decreto e nós, em 2012, aproveitando tudo isso, buscamos dar mais visibilidade à coleta seletiva, não só na universidade, mas na comunidade em geral”, declarou.

Lúcia de Fátima reforçou que os calouros têm papel essencial no sucesso da campanha. “A gente divulga bastante para que os calouros possam aderir a essa mobilização de arrecadação de material, de livros, papéis, rascunhos, cadernos”, disse.

Segundo a coordenadora, os materiais arrecadados passam por triagem antes de serem encaminhados aos destinos finais. “Além das cooperativas, nós destinamos para bibliotecas comunitárias e também para cursinhos pré-vestibulares, porque é muito material do Enem. A gente separa tudo e faz essa destinação”, complementou.

A expectativa da organização é arrecadar mais de três toneladas de materiais até o fim do mês. “Queremos arrecadar o maior número de material possível. Até o dia 30, nossa expectativa é arrecadar mais de três toneladas”, contou Lúcia de Fátima.

Além da arrecadação, o trote solidário também envolve ações educativas. “Os calouros respondem a um questionário, e a gente faz questão de saber o quanto eles têm consciência ambiental. Quem participa da destinação do material recebe uma muda para plantar e contribuir com a conscientização ambiental”, concluiu Lúcia de Fátima.

Voluntariado

Além de promover a arrecadação de livros, cadernos e apostilas, o Trote Solidário e Sustentável da Universidade Federal do Pará (UFPA) também mobiliza calouros e veteranos que atuam como voluntários no projeto. Para muitos, participar da ação é mais do que contribuir com a destinação correta de materiais. É também um exercício de cidadania e consciência ambiental.

Anderson Maia, voluntário do projeto, participa pela primeira vez da iniciativa e destaca o alinhamento do trote com a missão da universidade. “Estou participando pela primeira vez do projeto da coleta seletiva aqui, um trote sustentável. Eu acho de fundamental importância, eu acho que é um projeto que cumpre a missão social da universidade, que é uma universidade de referência em termos de sustentabilidade, por já ser muito arborizada, por já ter um trabalho de compostagem muito grande aqui”, afirmou.

Segundo ele, o projeto se integra a outras práticas sustentáveis já desenvolvidas na UFPA. “E essa é mais uma ação que se soma a essas iniciativas, só que no campo da educação ambiental, incluindo, agrupando os alunos, uma coisa que é fundamental hoje em dia, que é a atenção ao meio ambiente e à sustentabilidade. Agora, eu estou ajudando na parte da recepção dos materiais”, completou.

A estudante Raíssa Nascimento, do curso de Fisioterapia, também colabora como voluntária. Desde o ano passado, ela atua na comunicação da campanha, buscando ampliar o alcance da ação entre os universitários e a comunidade externa. “Eu participo do trote desde o ano passado. Eu vim como voluntária, contribuindo principalmente com a comunicação. A gente responde perguntas no Instagram, divulga os vídeos porque a gente acredita que, quanto mais pessoas ficarem sabendo, mais a gente consegue alcançar pessoas, para que elas tragam seus materiais aqui”, contou Raíssa.

Doação de sangue

A UFPA e a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) possuem uma parceria que tem o objetivo de sensibilizar as pessoas para se tornarem doadoras frequentes e terem entendimento sobre a responsabilidade social da doação, com fins de atender às demandas hospitalares. Assim, todos os anos, durante a Semana do Calouro, o Hemopa estaciona sua Unidade Móvel nas proximidades do Centro de Eventos Benedito Nunes, para a realização de coleta de sangue e cadastro de novos doadores de medula óssea.

Podem doar sangue pessoas entre 16 e 69 anos (menores de idade devem ter autorização dos/as responsáveis), alimentadas, que não tenham sido positivadas para covid-19 nos últimos dez dias, munidas de documento de identidade oficial com foto. Já para o cadastro para possível doação de medula óssea, é necessário ter entre 18 e 35 anos de idade, estar em bom estado geral de saúde, não ter doença infecciosa ou incapacitante e não apresentar doença neoplásica (câncer), hematológica (do sangue) ou do sistema imunológico.