O Liberal chevron right Belém chevron right

UFPA prorroga inscrições do curso que prepara alunos para olimpíada de astronomia e foguetes

Interessados têm até 14 de novembro para garantir vaga no curso gratuito oferecido pelo Nastro

Laura Serejo*
fonte

Imagem mostra o Nastro disponibilizando telescópios para a população observar de perto o eclipse (Foto: Divulgação)

As inscrições para o curso preparatório do Núcleo de Astronomia da Universidade Federal do Pará (Nastro/UFPA), voltado à Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e à Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG), foram prorrogadas até o dia 14 de novembro de 2025. A formação é gratuita e destinada a estudantes do ensino fundamental e médio de escolas públicas e particulares.

O curso tem como objetivo apoiar alunos que desejam participar da 29ª OBA e da 20ª OBAFOG, competições nacionais que buscam despertar o interesse pela astronomia, astronáutica e ciências afins. As aulas presenciais serão realizadas aos sábados, das 9h às 11h, a partir do dia 25 de outubro, no Espaço de Ensino Mirante do Rio, localizado na UFPA, no bairro do Guamá, em Belém.

Inscrições e vagas

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo formulário online, disponível neste link e também na bio do Instagram do Nastro (@nastro_ufpa). As vagas são limitadas, com cerca de 40 estudantes por nível, e haverá lista de reserva em caso de desistências.

O que são a OBA e a OBAFOG

A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) é promovida pela Sociedade Astronômica Brasileira (SAB), em parceria com a Agência Espacial Brasileira (AEB), e ocorre anualmente em todo o país. Já a Olimpíada Brasileira de Foguetes (OBAFOG) acontece paralelamente, com foco em atividades práticas que envolvem a construção e o lançamento de foguetes experimentais.

Contato e mais informações

Mais detalhes estão disponíveis no site oficial do núcleo (www.nastro.ufpa.br) e no portal da olimpíada (www.oba.org.br).

Serviço — Curso preparatório para a OBA e OBAFOG

  • Local: Espaço de Ensino Mirante do Rio – Universidade Federal do Pará (UFPA), Belém
  • Inscrições: de 1º de outubro a 14 de novembro de 2025
  • Início das aulas: a partir de 25 de outubro de 2025
  • Horário: sábados, das 9h às 11h
  • Público-alvo: estudantes do ensino fundamental e médio
  • Formulário: https://forms.gle/QQ99JL4fhm1PK7yYA
  • Mais informações: www.nastro.ufpa.br | www.oba.org.br
  • Instagram: @nastro_ufpa

 

