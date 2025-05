UFPA oferece cursinho gratuito do Enem para maiores de 50 anos

Um cursinho preparatório voltado exclusivamente para pessoas com 50 anos ou mais está com inscrições abertas na Universidade Federal do Pará (UFPA). O projeto, chamado “50+: Ação Integrada de Inclusão e Cidadania”, é gratuito e foi idealizado após a divulgação de dados do Inep que mostram um aumento no número de idosos interessados em prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).​

As inscrições seguem abertas até o preenchimento das 40 vagas disponíveis. Os interessados devem comparecer à sala do Pet-Física da UFPA (Laboratório de Ensino de Física), entre 8h e 17h, portando RG, comprovante de residência e Certificado de Conclusão do Ensino Médio​ (ou declaração de matrícula no 3º ano do ensino médio​). As aulas começam no dia 26 de maio.​ Mais informações estão disponíveis no edital do projeto e na página do Instagram do PET-Física UFPA.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cerca de 10 mil pessoas com mais de 60 anos se inscreveram no Enem 2024, o maior número desde 2020. Os dados inspiraram o professor Rubens Silva, coordenador do Programa de Educação Tutorial de Física (PET-Física/UFPA), a propor um curso preparatório voltado ao público maduro.

“Estes dados do Inep revelam que há um interesse real do público pré-idoso e idoso em retomar os estudos, conquistar um diploma ou simplesmente se manter intelectualmente ativo. Nosso projeto, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da UFPA, pretende acolher essa demanda com uma proposta inclusiva e cidadã: a Educação sem Idade”, afirma o professor.

As aulas serão presenciais, realizadas no Campus Básico da UFPA, às segundas e sextas-feiras, com foco em Matemática e Linguagens, áreas exigidas no Enem. Além dos conteúdos tradicionais, o cursinho também contará com oficinas temáticas, atividades em grupo e espaços de escuta e convivência.

“Trabalhamos com temas geradores, vinculados à realidade dos participantes, uso de linguagem acessível, tecnologias assistivas quando necessário e atividades em grupo que estimulam o protagonismo e a convivência. A ideia é criar um ambiente acolhedor, que res​peite o ritmo de aprendizagem de cada um, com foco na construção coletiva do saber”, explica Rubens Silva.

O curso se baseia nas Diretrizes Curriculares para a Educação de Jovens e Adultos e nos princípios da Educação Popular. Segundo o professor, a iniciativa também fortalece as políticas afirmativas da universidade, ao promover o envelhecimento com dignidade e participação social. Para os tutores universitários, o projeto serve como laboratório didático.

Serviço

Projeto 50+: Ação Integrada de Inclusão e Cidadania

Inscrições: Sala do Pet-Física da UFPA (Laboratório de Ensino de Física)

Horário: 8h às 17h

Documentos exigidos: RG, comprovante de residência e Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou declaração de matrícula no 3⁰ ano

Início das aulas: 26 de maio