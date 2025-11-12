UFPA oferece atendimento odontológico gratuito aos povos indígenas durante a COP 30

Ao longo da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30) e da Cúpula dos Povos, em Belém, os povos indígenas poderão contar com atendimento odontológico gratuito, com foco na prevenção à cárie e ao câncer de boca. Haverá também o lançamento de um guia de saúde bucal voltado a comunidades tradicionais. A programação segue até 21 de novembro, de 9h às 16h, na Faculdade de Odontologia da Universidade do Federal do Pará (UFPA), localizada no bairro do Guamá.

O Projeto Doutores da Amazônia atua há dez anos com o lema “Sem saúde não existe floresta” e lançará, no Campus Guamá, um programa digital voltado ao combate à cárie nas comunidades indígenas, em parceria com a Faculdade de Odontologia da UFPA. O Programa “Amazônia Sem Cárie” combina ciência e humanização para enfrentar um desafio crescente identificado nas últimas missões do grupo: o avanço da cárie em territórios indígenas.

“Atualmente, nosso foco está no contexto indígena, mas essa tecnologia pode ser aplicada em qualquer região de difícil acesso. Imagine uma aldeia que fica a oito horas de distância de um local de atendimento odontológico, muitas vezes sem estrutura adequada nos municípios próximos, esse povo acaba ficando à mercê”, explica Caio Machado, sócio-fundador da ONG Doutores da Amazônia.

Durante o evento, o público poderá realizar o novo protocolo odontológico, que utiliza uma tecnologia desenvolvida nos Estados Unidos capaz de inativar a cárie, o que oferece alívio rápido e seguro. O material, quando aplicado, mineraliza a lesão, interrompe seu avanço e restaura o conforto do paciente.

“A Universidade Federal do Pará entrou no projeto para que a gente coloque mais corpo, unindo ciência e tecnologia em uma faculdade da Amazônia. Eu acredito que isso pode ser um programa em nível nacional e pertencente ao SUS. Ao comprovar a eficácia, podemos melhorar a saúde bucal não só nessa região, mas também no Brasil”, pontua Caio.

O atendimento odontológico a povos indígenas já é uma prática permanente da UFPA por meio do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), que oferece ações de tratamento e prevenção à saúde bucal, integrando ensino, pesquisa e extensão. “Atendemos pessoas que são muito prejudicadas por causa da cárie. Então, com a prevenção, nós fazemos o tratamento sob supervisão de professores e alunos do internato”, observa Liliane Nascimento, vice-diretora da Faculdade de Odontologia da UFPA.

Compromisso social

A parceria com os Doutores da Amazônia, durante a Cúpula dos Povos,alia a experiência acadêmica ao compromisso social do projeto. “Tivemos muitos voluntários do curso de Odontologia para participar aqui, conosco, o que ajuda a fazer com que eles se valorizem como Odontologia na Amazônia e entendam as possibilidades existentes em relação às novas tecnologias”, diz a professora Liliane.

Durante a COP 30, o atendimento será realizado no Centro de Especialidades Odontológicas da UFPA, em parceria com os Doutores da Amazônia, de 10 a 14 de novembro, das 9h às 16h, para povos indígenas. Para participar, é necessário apresentar RG ou documento que comprove a origem indígena.

O Centro de Especialidades Odontológicas seguirá com o atendimento aos povos indígenas até o dia 21 de novembro, no mesmo horário, com ações de prevenção ao câncer de boca e o lançamento de um guia de saúde bucal voltado a comunidades tradicionais. Nessa etapa, será necessário apresentar documento de identificação, cartão do SUS e comprovante de residência.

Serviço

Programa Amazônia Sem Cárie – Doutores da Amazônia e UFPA

Data: 10 a 14 de novembro

Horário: 9h às 16h

Local: Faculdade de Odontologia – Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto – R. Augusto Corrêa, 1 – Guamá

Centro de Especialidades Odontológicas da UFPA – Campus Guamá

Data: Atendimento segue até 21 de novembro (prevenção ao câncer de boca e guia de saúde bucal)

Horário: 9h às 16h

Local: Faculdade de Odontologia – Cidade Universitária Prof. José da Silveira Netto – R. Augusto Corrêa, 1 – Guamá