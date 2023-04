UFPA aciona Polícia Civil e Polícia Federal após suposta ameaça

A Universidade Federal do Pará (UFPA) emitiu, na tarde desta segunda-feira (17), um comunicado interno informando que tomou conhecimento de uma mensagem de e-mail com suposta ameaça a integridade da comunidade universitária em Belém. De acordo com o comunicado, as medidas de segurança já estão sendo adotadas. A Polícia Federal e a Polícia Civil foram acionadas para providências cabíveis. .

"A instituição orienta a sua comunidade a não disseminar mensagens com teor de ameaças em grupos e redes sociais, a fim de não gerar a visibilidade e o pânico almejado pelos responsáveis", ressalta o texto enviado por e-mail.

Essa não é a primeira vez que a UFPA sofre com ameaças a integridade físicas de alunos e servidores. Na semana passada, o Instituto de Letras e Comunicação da Universidade Federal do Pará (ILC / UFPA) também foi alvo de ameaças de ataques. Na ocasião, as aulas e atividades foram suspensas.

Em nova divulgada no dia 14 de abril, pela Faculdade de Comunicação (Facom), a instituição afirmou que "no momento, não há materialidade que nos permita agir de forma mais pontual. Se houver qualquer ameaça concreta de ataque, será acionada a Polícia Federal e todas as medidas preventivas necessárias".

Procurada, a assessoria de imprensa da UFPA confirmou o comunicado.