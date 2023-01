Ufopa convoca aprovados no PS do Forma Pará 2023 para habilitação

Os candidatos aprovados em primeira chamada no Processo Seletivo Especial 2023 do Programa de Formação Superior no Pará (Forma Pará) são convocados pela Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) para a habilitação a ser realizada a partir da próxima segunda-feira (23) até sábado (27). No total, são 260 classificados para seis cursos de graduação, entre licenciaturas e bacharelados, que serão ofertados pela Ufopa nos municípios de Mojuí dos Campos, Uruará, Juruti, Faro, Oriximiná e Trairão.

Os convocados deverão comparecer nos locais e horários indicados no edital nº 01/2023-Forma Pará para entrega dos documentos necessários à habilitação ao vínculo institucional. Somente será habilitado o candidato que estiver com a documentação completa, e a habilitação deverá ocorrer no município/campus de oferta do curso, como informa a Ufopa.

Confira a programação de habilitação dos candidatos:

Mojuí dos Campos:

Bacharelado em Engenharia Florestal (40 candidatos)

Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Júlio Walfredo das Pontes, na Avenida Marechal Castelo Branco, nº 175, bairro de Santana

Horário: 7h às 11h30 e 12h30 às 16h30

Uruará:

Licenciatura em Ciências Biológicas (40 candidatos)

Local: Escola Melvin Jones, na Avenida Padre Cícero, Centro

Horário: 9h às 12h e 14h às 17h

Juruti:

Bacharelado em Engenharia Civil (40 candidatos)

Local: Secretaria Acadêmica do Campus Juruti da Ufopa, na Rua Vereador José de Sousa Andrade, s/n, bairro São Marcos

Horário: 8h às 12h e 14h às 17h

Faro:

Licenciatura em Matemática e Física (50 candidatos)

Local: Secretaria Municipal de Educação, na Rua Dr. Augusto Montenegro, s/n, Centro

Horário: 9h às 14h

Oriximiná:

Licenciatura em Geografia (40 candidatos)

Local: Campus Oriximiná da Ufopa Prof. Dr. Domingos Diniz, na PA-439 (Travessa Carlos Maria Teixeira), nº 257, bairro Santíssimo

Horário: 9h às 12h e 14h às 17h

Trairão:

Licenciatura em Pedagogia (50 candidatos)

Local: Escola Deputado Everaldo Martins, s/n, bairro Jardim Amadeus.

Horário: 8h às 12h

Mais informações em:

Edital nº 01/2023 - Edital de Habilitação da 1ª Chamada do Processo Seletivo Especial Forma Pará 2023

Acompanhe todo o processo seletivo na página

Secretaria Acadêmica do Forma Pará: secacademica.formapara@ufopa.edu.br