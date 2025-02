Uepa 2025: processo seletivo fecha com 71 vagas remanescentes

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou o listão dos aprovados no Processo Seletivo (Prosel) 2025, além dos processos específicos para indígenas e quilombolas e para os cursos de Letras-Libras e Música, na manhã desta sexta-feira, 31. De todos eles, apenas Música preencheu todas as vagas.

A Uepa divulgou que houve apenas 19 vagas remanescentes no geral do Prosel 2025. Já no processo específico de indígenas e quilombolas, restaram 40 vagas sem preenchimento e em Letras-Libras ficaram 12 vagas em aberto. A universidade informa que ainda não tem uma posição se essas vagas serão reofertadas.