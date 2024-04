Túnel do Entrocamento é interditado nesta terça-feira

Na manhã desta terça-feira (02), por conta de um serviço na área interna, o túnel do entrocamento foi interditado temporariamente no sentido Belém-Ananindeua. Em nota, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) informou que o trânsito foi desviado para a pista lateral ao túnel, para que os condutores possam acessar a rodovia BR-316 e a avenida Augusto Montenegro.

Ainda de acordo com órgão municipal, até o fim da manhã, agentes de trânsito encontravam-se no local orientando os condutores para garantir a fluidez na área, sentido saída de Belém, a segurança viária na realização de serviço que está sendo realizado dentro do túnel.

A Semob não informou detalhes sobre até que horas deve seguir a interdição no trecho, pois não é a responsável pelo serviço que está sendo efetuado no perímetro.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)