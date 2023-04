Tucupi e camarão devem ter as maiores demandas no mercado externo, opinam leitores de Oliberal.com

O tucupi e o camarão são os produtos alimentícios amazônicos que têm chances de encontrar a maior demanda em mercados internacionais, tirando o açaí e o pirarucu, na opinião dos leitores do portal Oliberal.com.

O site criou uma enquete para saber os alimentos que podem fazer sucesso fora, e o resultado mostra que 34,62% das pessoas apostam no camarão e mais 34,62%, no tucupi. O restante votou na pupunha ou na farinha d’água, ambos com 15,38% dos votos.

Nas redes sociais, os resultados divergiram de acordo com o site. No Twitter, por exemplo, os produtos que ficaram na frente foram os mesmos do portal Oliberal.com. O tucupi teve 45,9% dos votos; o camarão ficou em segundo lugar, com 27%; o terceiro foi a pupunha, que registrou o percentual de 16,2%; e a última posição foi a da farinha d’água, com 10,8% dos votos.

O tucupi também ganhou “de lavada” na enquete do feed do Instagram, somando um percentual de 40,47% dos seguidores que votaram, seguido da pupunha (21,42%), camarão (19,04%) e farinha d’água (19,04%).

Nos stories, a ordem foi outra. Ficou na frente o camarão (44%), farinha d'água (28%), tucupi (16%) e pupunha (12%). Já no Facebook, o resultado foi o seguinte: pupunha (63,33%), camarão (16,66%), farinha d'água (10%) e tucupi (10%).

Alguns seguidores, além de votar, também deixaram comentários nas redes sociais. A usuária do Instagram @regina.alba.73 disse que “aqui na Irlanda, onde moro, eu encontro açaí e farinha, só falta a pupunha e o tucupi”. Já @starmodeldicas afirmou que não encontrou o tucupi nos Estados Unidos.

Facilidade

Como mostrou o repórter Eduardo Laviano no Liberal Amazon, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) desenvolveu o filé de pirarucu em conserva, que já está em fase final de testes - em breve pode estar disponível em uma versão bem mais compacta e nas prateleiras dos supermercados.

“Segundo a pesquisadora Alessandra Ferraiolo, algumas vantagens podem levar o produto a se destacar no mercado: a espécie (Arapaima gigas) apresenta alta taxa de crescimento, boa adaptação às condições de cultivo, rendimento muscular e qualidade da carne, com coloração clara, textura firme, sabor suave, além de ausência de espinhas intramusculares e baixo teor de gordura. O pirarucu também possui grande qualidade nutricional (1,5% de lipídeos, 1% de conteúdo mineral 1 e 19% de proteínas), sanitária, boa aceitação sensorial e maior vida útil”, pontua o autor da matéria.

O objetivo dessa ideia, que surgiu a partir de um projeto de implantação e validação de tecnologias para a criação de pirarucus em comunidades ribeirinhas, é diversificar os produtos de peixes enlatados existentes no mercado, agregar valor e incentivar o consumo de modo a fomentar a cadeia produtiva da espécie.

