Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Dia de Combate ao Trabalho Escravo terá homenagem à Irmã Henriqueta em evento no TRT-8, em Belém

A programação acontece das 9h às 11h, no Auditório Aloysio da Costa Chaves, na sede do TRT-8

O Liberal
fonte

Entre os participantes dos depoimentos estão magistrados e membros do Ministério Público do Trabalho (Divulgação)

A Irmã Henriqueta, reconhecida por sua atuação na defesa dos direitos humanos e no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, será homenageada, nesta quarta-feira (28), em um evento do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. 

A programação acontece das 9h às 11h, no Auditório Aloysio da Costa Chaves, na sede do TRT-8, e é promovida pelos gestores regionais do Programa Trabalho Seguro e do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante.

O evento reúne representantes de instituições que atuam diretamente na promoção do trabalho digno, como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Instituto de Direitos Humanos Dom José Luís Azcona, que também preserva a memória e o legado de Irmã Henriqueta.

A abertura institucional contará com a presença do presidente do TRT-8, além de autoridades do sistema de Justiça e de órgãos de fiscalização do trabalho. Em seguida, será realizado o momento de depoimentos intitulado “Memória, Compromisso e Justiça Social: o Legado de Irmã Henriqueta”, dedicado a relatos pessoais e institucionais sobre a trajetória, o compromisso social e a contribuição da homenageada na luta contra o trabalho escravo e na defesa dos direitos fundamentais.

Entre os participantes dos depoimentos estão magistrados e membros do Ministério Público do Trabalho, além de representante do Instituto de Direitos Humanos Dom José Luís Azcona, que compartilharão experiências e reflexões sobre a importância da atuação de Irmã Henriqueta para o fortalecimento das políticas de proteção ao trabalhador e de promoção da justiça social na região amazônica.

O encerramento do evento será realizado pela desembargadora Suzy Elizabeth Cavalcante Koury, com considerações finais e encerramento oficial.

Serviço

Evento: Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo – Homenagem à Irmã Henriqueta (in memoriam)

Data: 28 de janeiro de 2026

Horário: 9h às 11h

Local: Auditório Aloysio da Costa Chaves, sede do TRT-8

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

INTERNACIONAL

Revista italiana de arquitetura e design cita Parque Linear da Doca em matéria e destaca obra; veja

A publicação na revista, conhecida mundialmente por sua cobertura sobre inovações urbanísticas e soluções sustentáveis, elogiou o projeto urbano

23.01.26 10h03

'uma delícia'

VÍDEO: Influenciadora Ana Chiyo viraliza ao mostrar cultura e gastronomia de Belém

Vídeo da influenciadora destaca sabores, cultura e encantos de Belém e conquista internautas

21.01.26 15h41

AULAS

Famílias paraenses enfrentam o desafio de ajustar sono e rotina com o fim das férias escolares

Com o fim das férias em boa parte da rede particular, pais e alunos buscam estratégias para ajustar o cronograma e os desafios da adaptação da rotina

18.01.26 13h55

SAÚDE

Paraenses aproveitam atividade física ao ar livre em busca de leveza mental

Frequentadores do Portal da Amazônia explicam como a caminhada fora das academias traz benefícios para a saúde; Psicólogo clínico explica como o movimento do corpo libera substâncias que regulam o humor

18.01.26 13h26

MAIS LIDAS EM BELÉM

NOSTALGIA

Belém não tem orelhões em funcionamento, mas aparelhos inabilitados lembram o passado da cidade

Em todo o Pará, ainda existem mais de 900 orelhões em operação, instalados principalmente em áreas com menor cobertura de telefonia móvel

25.01.26 8h00

NAS RUAS

RMB concentra quase 70% da população em situação de rua do Pará; Belém lidera ranking

Na capital, são 1.474 pessoas em situação de rua, o equivalente a 46,38% do total registrado na RMB

25.01.26 8h00

GREVE

Servidores da Assistência Social fazem caminhada até a Prefeitura de Belém no 8º dia de greve

A mobilização protesta contra a Lei nº 10.266/26, que institui o novo Estatuto dos Servidores Municipais

26.01.26 12h05

MAUS-TRATOS

Lei amplia punições e prevê multa para maus-tratos a animais em Belém

Prefeito Igor Normando diz que casos como o do cão Orelha não podem ficar impunes

26.01.26 19h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda