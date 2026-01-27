Dia de Combate ao Trabalho Escravo terá homenagem à Irmã Henriqueta em evento no TRT-8, em Belém

A Irmã Henriqueta, reconhecida por sua atuação na defesa dos direitos humanos e no enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo, será homenageada, nesta quarta-feira (28), em um evento do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (PA/AP) sobre o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.

A programação acontece das 9h às 11h, no Auditório Aloysio da Costa Chaves, na sede do TRT-8, e é promovida pelos gestores regionais do Programa Trabalho Seguro e do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ao Tráfico de Pessoas e de Proteção ao Trabalho do Migrante.

O evento reúne representantes de instituições que atuam diretamente na promoção do trabalho digno, como o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Ministério Público do Trabalho (MPT) e o Instituto de Direitos Humanos Dom José Luís Azcona, que também preserva a memória e o legado de Irmã Henriqueta.

A abertura institucional contará com a presença do presidente do TRT-8, além de autoridades do sistema de Justiça e de órgãos de fiscalização do trabalho. Em seguida, será realizado o momento de depoimentos intitulado “Memória, Compromisso e Justiça Social: o Legado de Irmã Henriqueta”, dedicado a relatos pessoais e institucionais sobre a trajetória, o compromisso social e a contribuição da homenageada na luta contra o trabalho escravo e na defesa dos direitos fundamentais.

Entre os participantes dos depoimentos estão magistrados e membros do Ministério Público do Trabalho, além de representante do Instituto de Direitos Humanos Dom José Luís Azcona, que compartilharão experiências e reflexões sobre a importância da atuação de Irmã Henriqueta para o fortalecimento das políticas de proteção ao trabalhador e de promoção da justiça social na região amazônica.

O encerramento do evento será realizado pela desembargadora Suzy Elizabeth Cavalcante Koury, com considerações finais e encerramento oficial.

Serviço

Evento: Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo – Homenagem à Irmã Henriqueta (in memoriam)

Data: 28 de janeiro de 2026

Horário: 9h às 11h

Local: Auditório Aloysio da Costa Chaves, sede do TRT-8