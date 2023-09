Tribunal de Contas dos Municípios recebe nova denúncia contra licitação para coleta de lixo em Belém

O conselheiro Sebastião Cezar Leão Colares, do Tribunal de Contas dos Municípios, recebeu a denúncia protocolada pelo deputado estadual Rogério Barra (PL), para suspender o processo licitatório da Prefeitura de Belém para a coleta de lixo, cujo valor é de aproximadamente 1 bilhão de reais. A informação foi divulgada pela assessoria do deputado.

Segundo a denúncia feita pelo parlamentar, há irregularidades envolvidas no processo, como a utilização indevida do critério de julgamento de técnica e preço para serviços como varrição de logradouros públicos, roçagem, limpeza de feiras livres, coleta seletiva; até a exigência da comprovação de posse/propriedade de bem imóvel que abrigará as futuras instalações da Central de Tratamento de Resíduos e da Estação de Transferência de Resíduos.

Ainda conforme a denúncia, não há parecer prévio da Secretaria de Saneamento sobre a viabilidade do uso do imóvel indicado. Ainda há a previsão de que a administração selecionará os contratados da Concessionária, efetuando o pagamento diretamente a eles. O deputado Rogério Barra denuncia ainda que o processo licitatório não obedece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, consolidada pela publicação do Plano Nacional de Destinação de Resíduos Sólidos, instituído por meio do Decreto Nº 11.043, de 13 de abril de 2022.

Em nota divulgada nesta terça-feira (5), o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) esclarece que recebeu “as várias denúncias sobre a licitação para o serviço de coleta de resíduos sólidos em Belém, inclusive a do deputado Rogério Barra. Elas estão em análise prioritária pela 2ª Controladoria da Corte de Contas”. Receber é diferente, portanto, de acatar.

Ainda segundo a assessoria do Tribunal, na última sexta-feira (1º), o TCMPA respondeu ao “Tribunal de Justiça do Pará com relatório técnico, destacando que não vislumbrava nenhum impeditivo para a continuação do processo licitatório sobre a coleta de lixo em Belém”. A Redação Integrada entrou em contato com a Prefeitura de Belém e aguarda retorno.