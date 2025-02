Trânsito na BR-316 terá alteração na noite desta terça (4) para instalação de passarela

O trânsito na BR-316 sofrerá alterações no km 2, em Ananindeua, para a instalação da passarela número 4, entre as 22h e 2h da madrugada desta terça-feira (4), em frente a uma rede de supermercados. O serviço, iniciado na segunda-feira (3), é necessário para o içamento da estrutura sobre a rodovia. A mudança foi comunicada pelo Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

Os condutores devem ficar atentos à sinalização na via para seguirem caminho. Equipes do Detran-PA vão dar apoio na operação e orientação aos motoristas.

A montagem das passarelas ocorre por módulos, começando pelos pilares, escadas e rampas. A última etapa é a colocação da estrutura metálica da travessia.

A BR-316 ganhará no total 13 novas passarelas dentro do projeto de reestruturação da rodovia. Destas, 5 já foram liberadas à população, garantindo maior segurança a pedestres, ciclistas, além de contribuir para a fluidez do tráfego.