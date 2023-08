Coletores de lixo protestam com bloqueio da entrada do Aterro de Marituba

Na manhã desta segunda-feira (7) trabalhadores de uma empresa terceirizada que presta serviços para a Prefeitura de Belém realizaram um ato de protesto próximo ao Aterro Sanitário de Marituba. Conforme as informações iniciais, cerca de 10 caçambas teriam sido colocadas para bloquear a via que dá acesso ao aterro. Os trabalhadores estariam reivindicando cerca de seis meses de salários atrasados.

Os veículos de grande porte teriam sido colocados para impedir a entrada e saída dos caminhões do aterro sanitário. As pessoas que fazem a reivindicação trabalham com a coleta dos resíduos que ocorre em Belém. Até o momento, a via permanece fechada. Viaturas da polícia militar estão no local para realizar o controle da situação que, até o momento, continua pacífica. Conforme alguns dos trabalhadores que participam do ato, dentro do Aterro de Marituba uma grande fila de veículos se formou devido ao fechamento da pista. Os caminhões de lixo aguardam a liberação para dar continuidade aos trabalhos em Belém e Região Metropolitana.

A Redação Integrada de OLiberal.com entrou em contato e aguarda o posicionamento da Prefeitura de Belém sobre a situação.