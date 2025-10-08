Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Belém chevron right

Terceiro dia do evento ‘Mulheres Inspiradoras Hub COP 30' é marcado por almoço regional em Belém

Durante o almoço, as convidadas puderam experimentar pratos típicos da culinária paraense, como açaí com peixe, camarão, pirarucu, maniçoba e o tradicional sorvete de açaí

O Liberal
fonte

Terceiro dia do evento ‘Mulheres Inspiradoras Hub COP 30' em Belém. (Foto: Maiza Santos / Especial)

Um almoço com pratos regionais, realizado nesta quarta-feira (8), marcou o terceiro dia da programação do ‘Mulheres Inspiradoras Hub COP 30’, que ocorre em Belém. O encontro, no restaurante Point do Açaí, reuniu as empreendedoras e líderes de impacto de várias regiões do país para um momento de integração cultural e gastronômica.

Durante o almoço, as convidadas puderam conhecer a história do restaurante e de seu fundador, Nazareno Alves. Além disso, experimentaram pratos típicos da culinária paraense, como açaí com peixe, camarão, pirarucu e maniçoba, encerrando a refeição com o tradicional sorvete de açaí.

image Empreendedoras durante o almoço do evento 'Mulheres Inspiradoras Hub COP 30'. (Foto: Maiza Santos / Especial)

Para a vice-presidente do Grupo Liberal e presidente regional do Mulheres Inspiradoras, Rose Maiorana, o encontro foi um momento marcante de troca de experiências e de valorização das tradições locais.

“Elas ficaram muito impressionadas com a história do Nazareno como empreendedor, com ele explicando como vem o açaí dele, como a família construiu o Point do Açaí. É uma história muito linda, que fala de legado, de visão empreendedora. E a comida, uma delícia. Ele ainda ensinou as mulheres inspiradoras a comerem açaí com camarão e peixe frito. Foi uma degustação maravilhosa, fomos muito bem recebidas”, destacou Rose.

Empreendedorismo

O anfitrião do almoço, Nazareno, compartilhou com as convidadas um pouco da sua trajetória de empreendedorismo e superação. Ele ressaltou a importância de promover o intercâmbio entre diferentes histórias e formas de empreender. “Essas mulheres empreendedoras vieram de outros estados para ensinar e também aprender com o nosso povo como é que se empreende. Falei um pouquinho da minha história, de onde viemos e como começamos. Foi um papo muito legal, e, depois dessa troca, servimos o açaí com peixe, camarão, pirarucu, maniçoba e tapioca. Finalizamos com o sorvete de açaí puro. Fiquei muito feliz de receber mulheres empreendedoras”, contou.

image Rose Maiorana e Nazareno Alves durante o almoço regional no Point do Açaí. (Foto: Maiza Santos / Especial)

Para Luciane Iquiedo, participante vinda de São José dos Campos, em São Paulo, a experiência foi única e transformadora. “Está sendo incrível. É a primeira vez que provei o açaí com peixe. Essa imersão na cultura paraense, que eu já admirava, está sendo extraordinária. Estou vivendo Belém a partir do olhar do paraense, e isso muda tudo”, afirmou.

image Nazareno Alves falando sobre a história do restaurante Point do Açaí. (Foto: Maiza Santos / Especial)

Programação

O almoço integra a agenda cultural do Mulheres Inspiradoras Hub COP30, que começou na segunda-feira (6) e segue até o dia 12 de outubro. A iniciativa, idealizada pela paraense Geovana Quadros, reúne cerca de 70 mulheres no Pará, entre empreendedoras amazônidas e grandes líderes nacionais, em uma imersão voltada à troca de experiências, mentoria e fortalecimento de negócios sustentáveis liderados por mulheres.

Evento

O encontro, que é apoiado por instituições como o Grupo Liberal, Banco da Amazônia, Globo, Vibra e Copastur, busca ampliar o protagonismo feminino nas pautas de sustentabilidade e nova economia, preparando lideranças da Amazônia para a COP30, que ocorrerá em Belém em 2025.

Além das mentorias, as participantes têm participado de visitas culturais e experiências gastronômicas, como forma de se conectarem ao patrimônio material e imaterial do Pará. Nos próximos dias, a programação segue com atividades na Ilha do Marajó e participação no Círio de Nazaré, encerrando uma semana de aprendizado, intercâmbio e celebração da força das mulheres amazônicas.

Mulheres Inspiradoras Hub COP 30
Belém
