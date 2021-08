Técnicos das universidades federais participam de protesto em Belém nesta quarta-feira

Técnicos-administrativos das universidades federais do Pará participam, na manhã desta quarta-feira (18), em Belém, da Greve Nacional do funcionalismo público contra a Reforma Administrativa (PEC 32) e pelo “Fora Bolsonaro”. Eles se concentraram no Mercado de São Brás. Em assembleia geral, os técnicos-administrativos das universidades federais do Pará decidiram paralisar todas as atividades presenciais e remotas da categoria na UFPA, Ufra, Ufopa e Unifesspa nesta quarta-feira para participar da mobilização nacional.

A assembleia geral decidiu ainda que o sindicato proponha à Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra) a construção de uma greve geral para derrotar a reforma administrativa. A luta contra a privatização dos Correios e o apoio aos trabalhadores da instituição também foram pautados pela assembleia.

O movimento é também contra a Medida Provisória 1.045, que aprofunda a reforma trabalhista, criando trabalhadores de “segunda classe”, com baixos salários, sem direitos trabalhistas e previdenciários, o que prejudicará fortemente trabalhadores jovens. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores das Instituições Federais de Ensino Superior no Estado do Pará (Sindtifes), “a Reforma Administrativa do governo Bolsonaro, materializada na PEC (Proposta de Emenda à Constituição) n°32/2020 que está tramitando no Congresso Nacional, se aprovada, representará a destruição do Serviço Público no Brasil tal como o conhecemos desde a Constituição de 1988”.