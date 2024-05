Tarde Alegre é realizada para arrecadar recursos para a Fazenda da Esperança, em Mosqueiro

Arrecadar recursos para as obras desenvolvidas pela Fazenda da Esperança, em Mosqueiro. Esse é o objetivo da Tarde Alegre que será realizada, em Belém, no próximo dia 27 de maio, a partir das 16 horas, na Casa de Plácido, no Centro Social da Basílica Santuário de Nazaré.

Esse ato de amor é realizado, duas vezes por ano, pelo grupo de voluntárias chamado “Amigas da Esperança”, explicou Luciano Figueiredo, responsável regional da fazenda (Pará e Amapá). A unidade da Fazenda da Esperança em Mosqueiro é batizada de Nossa Senhora de Nazaré e atende 100 pessoas com problemas com álcool e drogas.

As Amigas da Esperança realizam esse evento para angariar recursos para as obras e manutenção da Fazenda da Esperança e o fortalecimento das atividades laborais. Nesta quarta-feira (15), no programa Manhã Liberal +, Andreza Luiza de Jesus, responsável pelo escritório da fazenda, falou sobre o evento em entrevista ao radialista Jefferson Lima.

A Fazenda da Esperança é uma comunidade terapêutica que acolhe os dependentes de álcool e de outras drogas que desejam livremente receber esse tratamento. No dia 27 de maio será realizado um bingo solidário. A cartela para participar custa R$ 60. Para adquirir esse bilhete, a pessoa pode ir ao escritório da Fazenda, que fica localizado na Arquidiocese de Belém, na avenida Governador José Malcher, 915, bairro Nazaré.

Uma obra social em nível mundial, a Fazenda da Esperança tem 170 unidades no Brasil, das quais sete unidades no Pará e está presente em 26 países. “Nós somos uma família de religiosos. Somos uma família dentro da igreja. Temos um estilo de vida que é baseado no tripé trabalho, convivência e espiritualidade”, afirmou Luciano.

“A fazenda está muito longe de ser um depósito de humanos, de drogados. Aqui não tem portão. A Fazenda da Esperança é o retorno à vida”, afirmou. A fazenda tem creches, tem escola, uma casa antimanicomial, que acolhe pessoas com deficiência mental. A fazenda não tem funcionários, mas voluntários.

Evento: Tarde Alegre

Dia: 27 de maio, a partir das 16 horas

Local: Casa de Plácido, no Centro Social da Basílica de Nazaré

Objetivo: arrecadar recursos para a Fazenda da Esperança

Prêmios: televisão, máquina de lavar, conjunto de panelas, entre outros

Para mais informações: (91) 98401-9632