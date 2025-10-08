Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida tem programação em Belém; confira

A Igreja Católica celebra, no dia 12 de outubro, a Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Na Arquidiocese de Belém a festividade no Santuário dedicado à Nossa Senhora Aparecida, no bairro da Pedreira, começou no último dia 2 e segue até 13 de outubro, com o tema: “Com Maria, Mãe da Esperança, conhecer Jesus e cuidar da vida".

A programação conta com missa às 7h e novena e santa missa a partir das 18h30. Nesta quarta-feira (08), a celebração doi designada a Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

Procissão luminosa

A procissão luminosa será na sexta-feira (10), após a novena e missa das 18h30, presidida pelo Cônego Cristóvão Freitas, Vigário Paroquial de Aparecida. A procissão seguirá pela Av. Pedro Miranda, Enéas Pinheiro, Antônio Everdosa, Vileta, Visconde de Inhaúma, Mauriti, Pedro Miranda e retornará ao Santuário.

No domingo (12), dia da Solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a programação conta com missas solenes às 7h, 17h e 19h, presididas pelo Padre Wagner Maria, pároco do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Além disso, haverá programação cultural.

A festividade encerra na segunda-feira (13) com missa às 19h, onde terá a subida da Imagem Jubilar de Nossa Senhora de Aparecida ao Glória do Santuário, presidida por Dom Raimundo Possidônio, Bispo da Diocese de Bragança.