Servidores da Fasepa fazem paralisação na manhã desta quinta-feira

Servidores da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, realizam uma paralisação na manhã desta quinta-feira (21), em frente ao Palácio do Despachos, na avenida Dr. Freitas, em Belém. O presidente do sindicato do sistema Socioeducativo do Pará, Evandro Palheta, informou que a reivindicação é para que seja aprovado o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração para a categoria.

Segundo o presidente do sindicato, o projeto de lei já foi tramitado juridicamente pela Procuradoria Geral do Estado, agora, eles esperam que o projeto seja aprovado na Assembléia Legislativa do Pará (Alepa).