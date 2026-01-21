Servidores da Educação e da Saúde de Belém fazem ato unificado contra mudanças na lei

Servidores municipais de Belém realizam um ato unificado na manhã desta quarta-feira (30) em defesa dos serviços públicos e contra a gestão do prefeito Igor Normando. A mobilização reúne trabalhadores de diferentes categorias do funcionalismo público municipal, que protestam principalmente contra o chamado “pacote de maldades”, aprovado no final do ano passado pela Câmara Municipal de Belém, e que, segundo os servidores, retira direitos e precariza as condições de trabalho e de atendimento à população.

O ato teve início às 10h, com concentração na Escola Benvinda de França, no bairro de São Brás, de onde os manifestantes seguem pela Avenida José Malcher em caminhada até a sede da Prefeitura de Belém. No local, o funcionalismo público tentará uma reunião com o prefeito para apresentar suas reivindicações e cobrar a revogação das medidas aprovadas, além da abertura de diálogo com a administração municipal.

Entre as categorias presentes estão professores e assistentes sociais em greve, além de servidores do Pronto-Socorro Municipal (PSM) do Guamá, que denunciam a precarização das condições de trabalho, a ameaça de fechamento da unidade e o risco de privatização do serviço.

Durante o percurso, o ato fez uma parada em frente ao prédio da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep), localizado entre as travessas Domingos Marreiros e Nove de Janeiro, onde está o secretário Patrick Tranjan, que acumula cargos na gestão municipal e na educação. No local, uma comissão de servidores entrou no prédio na tentativa de dialogar com o secretário e apresentar as reivindicações da categoria. Enquanto isso, os demais manifestantes permaneceram concentrados na via, interditando a avenida José Malcher. Até o momento, o trecho segue interditado, com a mobilização mantida pelos servidores públicos municipais.

Agentes da Guarda Municipal de Belém entram no prédio da Segep e dialogam com manifestantes que ocupam o local, enquanto barram novas pessoas de entrarem no espaço.

