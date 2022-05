Serviços no IPMB são suspensos por pane elétrica

A Prefeitura de Belém comunicou nesta segunda-feira (30) que uma pane elétrica ocorreu na área interna do prédio-sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Belém (IPMB), e, por isso, os atendimentos previdenciários estão temporariamente suspensos para realização dos reparos. Segurados e beneficiários que precisarem de informações do Instituto nesta terça-feira (30) podem enviar mensagens ao Instagram do IPMB (@ipmb.pmb) ou via serviço Fale Conosco pelo link: ipmb.belem.pa.gov.br/fale-conosco.

"O problema ocorreu no último final de semana, em um poste de energia elétrica, situado na área interna do Instituto. Dois barramentos de condução de eletricidade romperam ocasionando um curto-circuito que afetou o fornecimento de energia elétrica no imóvel", informou a gestão municipal.

Após acionar a concessionária de energia elétrica, o Instituto foi orientado a contratar serviço particular para efetuar os reparos, pois a estrutura está localizada dentro da instituição. A concessionária efetuou o desligamento da rede de alta tensão externa do prédio.

Assim, após avaliação de uma empresa de engenharia elétrica, será realizada a troca dos barramentos e dos para-raios de alta tensão do poste. Os reparos serão realizados nesta terça-feira(31). A previsão é de que os atendimentos no Instituto retornem à normalidade na quarta-feira (1º), a partir de 9h.