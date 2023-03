Serviço Militar do Exército: unidade do 2º BIS, em Belém, recebe mais de 200 novos soldados

O 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) do Exército Brasileiro, em Belém, recebeu, na manhã desta quarta-feira (1º), 219 novos soldados, que foram incorporados em solenidade tradicional no meio militar. O momento foi realizado nos quartéis de todo o território nacional para receber os novos soldados recrutas, incorporados após aprovação em todas as cinco etapas de seleção para o Serviço Militar Obrigatório.

Dados do Posto de Recrutamento e Mobilização da 8ª Região Militar, mostram que, em 2022, foram 8.700 alistados em Belém e Região Metropolitana. Destes, 5.300 passaram para a segunda etapa do Alistamento. Hoje, 1.600 novos militares foram incorporados nos quartéis da capital paraense. O Serviço Militar é uma obrigação com a justiça brasileira, prevista na Lei nº 4.375/64. Muitos desses rapazes também se alistam de forma voluntária.

O momento marcou, também, a entrada simbólica dos integrantes do Efetivo Variável, pela primeira vez, no Batalhão Pedro Teixeira. Esteve presente na cerimônia o Comandante Militar do Norte, General de Exército Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves, que destacou a importância de receber os novos militares. “Hoje iniciamos um novo ano de instrução, que vai nos permitir formar uma equipe com eficiência logística, para a defesa e proteção da Amazônia Oriental”, destacou o General.

Voluntariado

Um dos voluntários é o soldado recém-incorporado no 2º BIS, Yuri de Medeiros Borges. Com apenas 18 anos, o morador do distrito de Icoaraci abriu mão de duas faculdades para ingressar nas fileiras do Exército. “O Exército sempre foi um sonho desde criança, mas por um tempo passou longe dos meus pensamentos porque estava com outros planos para a minha vida. Me afastei um pouco desse sonho, mas nunca tirei da mente. Quando saiu no site sobre o alistamento acendeu aquele fogo e vim atrás, procurei a Junta Militar e voltei com o sonho. Espero muito aprendizado, respeito e me tornar um homem e um cidadão melhor”, destacou o soldado.

A partir de hoje, Yuri e os demais soldados que compõem o Efetivo Variável iniciam um ano dedicado ao aprendizado de valores e princípios morais e éticos. Os jovens também têm a oportunidade de se especializar em uma profissão por intermédio de projetos como o Soldado Cidadão, que oferta cursos profissionalizantes. Os primeiros dias no quartel destinam-se a familiarizar o recruta com a rotina e as práticas comuns ao ambiente militar, entre elas, a prática controlada de atividades físicas, noções de hierarquia, disciplina, civismo, além do espírito de camaradagem, essencial ao trabalho em equipe, típico da vida nos quartéis.

Alistamento

Os jovens que completam 18 anos em 2023 já podem se alistar pelo aplicativo Exército Brasileiro (disponível para celulares Android e iOS), pelo site ou pessoalmente na Junta de Serviço Militar do município que reside. Em Belém, foram disponibilizados os locais para alistamento nos bairros da Campina, Bengui, Curió-Utinga e, ainda, na Ilha de Mosqueiro.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)