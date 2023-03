Comando Militar Norte promove Corrida da Paz para estímulo da prática esportiva

No próximo domingo (5), o Comando Militar Norte (CMN) promove a edição 2023 da Corrida da Paz. A concentração começa às 7h na Praça da Bandeira e o percurso de 5km, pelos bairros da Campina e Cidade Velha, está marcado para começar às 8h. Para participar não é necessário realizar inscrição.

O objetivo da corrida é estimular a prática esportiva, por isso o evento não será destinado somente a militares, além de ser aberto para todas as faixas etárias, sem fins competitivos.

(Arquivo / @cmn_exercito)

A corrida também integra a celebração do CISM Day Run, uma iniciativa do Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM), que consiste em uma jornada esportiva, e a programação de 10 anos do CMN, que será celebrado em junho deste ano e além da corrida terá outras atividades desenvolvidas ao longo do ano para aproximar o Comando Militar Norte da população do Pará, Amapá e Maranhão.

Serviço

Corrida da Paz 2023

Data: 05/03/23

Hora: concentração às 7h, saída às 8h.

Local: Praça da Bandeira, em frente ao Quartel-General Integrado (QGI) do Comando Militar do Norte - Rua João Diogo - 458, Campina