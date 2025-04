Senhor Morto: fiéis participam de liturgia em memória à morte de Jesus na Catedral de Belém

Começou na tarde desta Sexta-feira Santa, 18, a celebração litúrgica da Paixão e Morte do Senhor na Catedral Metropolitana de Belém. Desde as 17h, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, preside a celebração que rememora a morte de Jesus Cristo. Após este período, os fiéis vivenciam também o Descendimento da Cruz, que lembra o momento em que o corpo de Cristo é retirado do madeiro.

A , para a Igreja Católica, é um dia de profundo recolhimento, silêncio e oração. Marca a lembrança da crucificação e morte de Jesus Cristo, momento ápice da fé cristã.

A Ação Litúrgica traz à memória de que a cruz, erguida sobre o mundo, segue de pé como sinal de salvação e esperança. Com a Paixão de Jesus, segundo o Evangelho de João, contemplamos o mistério do Crucificado, com o coração do discípulo Amado, da Mãe, do soldado que o transpassou o lado.

Catedral Metropolitana de Belém (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O momento é considerado o ápice do dia. Diferente de uma missa, essa celebração não inclui consagração eucarística, músicas ou ornamentos. É marcada pelo silêncio, pelo despojamento do altar e por gestos profundos de reverência.

"O bispo e os padres entrem em silêncio, e o bispo se prostra diante do altar que está todo desnudo. Ele é seguido do rito da palavra, onde nós vamos ouvir de novo o relato da Paixão do Senhor. Depois vamos ter o momento da Sagrada Comunhão, que foi consagrada na quinta-feira e depois temos a veneração e o beijo da Santa Cruz — um ato de reconhecimento que a cruz de instrumentos de suplício passa a ser um sinal do amor e da redenção da humanidade", explica Monsenhor Agostinho Cruz, vigário geral da Arquidiocese e cura da Catedral Metropolitana.

Após a Ação Litúrgica da Paixão, ocorre o sermão do Descendimento da Cruz que, este ano, terá como pregador Padre Francisco Sorrentino, Pároco da Paróquia Santa Luzia e Vigário Episcopal para a Vida Religiosa Consagrada.

O sermão do Descendimento da Cruz este ano terá como pregador Padre Francisco Sorrentino, Pároco da Paróquia Santa Luzia e Vigário Episcopal para a Vida Religiosa Consagrada. Após o Sermão do Descendimento da Cruz, terá a Procissão do Senhor Morto, acompanhado da Imagem de Nossa Senhora das Dores, da Catedral para a Igreja de São João Batista (São Joãozinho).