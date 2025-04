Sermão das Sete Palavras atrai multidão na Capela Santo Antônio, em Belém

Fiéis lotam, nesta Sexta-feira Santa (18), a capela do Colégio Santo Antônio, no bairro da Campina, em Belém, para acompanhar a 146ª edição do Sermão das Sete Palavras, também conhecido como Sermão das Três Horas da Agonia. A celebração, que segue até às 15h, relembra as últimas palavras de Jesus Cristo durante as três horas em que permaneceu no calvário.

A cerimônia é presidida pelo cônego Plínio Moraes Pacheco, pároco da Paróquia Jesus Ressuscitado, e marca um dos momentos mais intensos da Semana Santa, com momentos de reflexão, silêncio e oração.

“Foram palavras tiradas daquilo que Jesus falou ao longo daquele período de sua dor até o seu último suspiro, para que possamos compreender das dores do Senhor e que Deus deu a sua vida para nos santificarmos todos os dias”, explica o padre Gelcimar Santos, ao comentar o significado profundo do sermão.

A fiel Lusete Serrão, que acompanha a celebração, compartilha sua emoção. “É toda a dor que Jesus passou por nós. Em cada pessoa que sofre, em cada idoso, em cada criança, em cada abandonado, em cada jovem que quer a sua vez na sociedade, o pobre abandonado que não tem o que comer, a mãe de família. É para cada um de nós, com a nossa fé e coragem, não desistir da nossa cruz. Deus não desistiu da Dele. Nós também não podemos desistir da nossa cruz. Cada um de nós tem uma cruz, da dor, do sofrimento, da preocupação. Cada um de nós é filho de Deus aqui na Terra que tem a cruz e tem que saber carregar”, diz.

O padre Alan Silva comenta a importância da Semana Santa como ápice da fé cristã. “A igreja chama de Semana Maior, pois nós contemplamos todo o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Esse é o momento mais sublime de nos aproximarmos desse Cristo que desce, que morre na cruz para nos salvar. Momento onde nós somos agraciados pela sua misericórdia divina e que nos faz enxergar o quanto é importante estarmos nessa caminhada com Jesus, tanto nesta via Sacra, nesta Semana Santa, para que possamos morrer com ele na cruz e ressuscitar com ele na glória da ressurreição. Nós somos conduzidos a viver essa experiência, sentir um pouco essa dimensão da paixão de Jesus, para que no domingo da Páscoa possamos nos alegrar na sua ressurreição e, assim, vivermos uma vida nova. Homens e mulheres novos”, afirma.