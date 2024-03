Semana Santa: Procissão do Senhor Morto percorre ruas da Cidade Velha, em Belém (PA)

A Procissão do Senhor Morto, realizada após a Ação Litúrgica da Paixão e Morte do Senhor e do Descendimento da Cruz, fechou a noite da Sexta-feira Santa. A romaria, que foi acompanhada da imagem de Nossa Senhora das Dores, saiu da Catedral Metropolitana e seguiu em direção à Igreja de São João Batista (São Joãozinho), reunindo centenas de devotos nas ruas da Cidade Velha.

Durante a caminhada, fiéis entoam cânticos e oram durante a caminhada de demonstração de fé. A chegada do cortejo na capela rememora a deposição do corpo de Jesus no sepulcro e também é o momento em que a imagem do Senhor Morto e de Nossa Senhora das Dores, enfim, se encontram novamente, simbolizando a despedida entre mãe e filho.

"A Procissão do Senhor Morto significa muito para mim. Significa renovar a nossa fé, porque a fé da gente não pode faltar na situação em que a gente se encontra e pedir paz para o mundo inteiro. Eu participo da procissão todos os anos, nunca falto", destacou a administradora Ruth Sá, durante a programação.

Ela observa que muitas pessoas não vão mais para as praias, mas "ficam para rezar, e isso é muito importante, porque antigamente a procissão não era tão grande como hoje, a fé de todo o povo paraense está crescendo". Mesmo sob debaixo de chuva fraca, a procissão prosseguiu, levando muitos fiéis às ruas do centro histórico da capital.