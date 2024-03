Semana Santa: Aeroporto de Belém espera 41 mil pessoas para o feriadão

O feriado da Semana Santa deve gerar uma movimentação de aproximadamente 41 mil passageiros circulando no Aeroporto Internacional de Belém, entre quinta-feira (28) e segunda-feira (1º de abril), conforme estimativa da Norte da Amazônia Airports (NOA), empresa que administra o empreendimento. O número representa um aumento de cerca de 5% em relação ao mesmo período do feriado do ano passado (6 a 10/04/2023), ainda segundo a NOA.

Para este ano, são esperados 403 voos, entre pousos e decolagens. Esse total corresponde a um aumento de cerca de 15% se comparado ao feriado do ano passado. A Redação Integrada de O Liberal também solicitou mais informações sobre os destinos mais procurados. No entanto, a NOA informou que, até esta terça-feira, não foi possível fechar esse detalhamento.

