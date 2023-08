Sem água: moradores do Umarizal e do Reduto ficam sem abastecimento a partir desta quinta

Moradores dos bairros do Umarizal e Reduto, no centro de Belém, devem ficar sem abastecimento de água a partir da noite desta quinta-feira (17), às 22h. A informação foi confirmada pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), que atribuiu a suspensão à necessidade de serviços de manutenção na rede de abastecimento. A previsão é que a água volte às torneiras na tarde da sexta-feira (18).

Falta de água em outros bairros

A Cosanpa também informou que moradores da Pedreira, Marco, Telégrafo, Sacramenta e Barreiro devem ficar sem abastecimento de água às 7h da sexta-feira (18), por conta da retirada de um vazamento. A previsão é que o serviço seja finalizado no final da manhã do mesmo dia. Em seguida, o fornecimento de água retornará gradativamente.