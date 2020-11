Segundo turno não gera movimentação a mais na BR-316

Na véspera do segundo turno das eleições 2020, a movimentação na rodovia BR-316, tanto na saída da Região Metropolitana de Belém, quanto na chegada, é tranquila. Poucos veículos e sem registro de acidentes. Onde ainda há qualquer movimentação a mais é perto de lojas, que seguem estendendo promoções da Black Friday para além da sexta-feira.

No Pará, somente Belém e Santarém terão segundo turno neste domingo (29). O Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), junto com todos os órgãos vinculados à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), farão uma operação de reforço durante a ida às seções eleitorais.

O deslocamento entre municípios não deve ser superior ao fluxo mediano de um final de semana comum.