Segunda fase das obras em canais do bairro Curió-Utinga é iniciada em Belém

Mais de 20 mil moradores do bairro do Curió-Utinga, em Belém, serão beneficiados com o início da segunda fase das obras que contam com máquina e limpeza manual, macrodrenagem e urbanização dos Canais Murutucu, Mártir e Ana Deusa. As obras foram iniciadas na segunda-feira (18).

Os serviços vão começar pelo Canal do Murutucu com a dragagem e drenagem, além disso, também será feita a limpeza do Canal do Ana Deusa. Esse início se dá após a finalização dos serviços preliminares e a liberação das licenças ambientais realizadas pelos órgãos competentes.

"Aqui fica tudo alagado quando chove. Fica difícil sair de casa, porque a rua fica cheia, tem os buracos, a gente sofre vendo o estado que a nossa casa fica. Há 24 anos estamos padecendo com esta realidade. Agora, com a chegada dessa obra, nossa realidade vai mudar”, disse o morador João Santana.

Moradora há 39 anos da localidade, dona Joana Barbosa ficou feliz quando viu o início das obras e falou dos benefícios que os serviços vão trazer para a comunidade. “Essa obra era esperada há muito tempo, mas graças a Deus e ao nosso governador, Helder Barbalho, vai ser realizado esse que é o sonho da comunidade do pantanal. É um serviço muito importante para todos nós, o progresso no nosso bairro com essa obra e acredito que vai trazer muitos benefícios, tanto na área social, na saúde e no bem estar”, contou.

Urbanização dos canais

Ao todo, 5,4 quilômetros de canais vão receber as obras que serão executadas no trecho do Canal do Mártir com 400 metros de extensão, que vai da Passagem São Lourenço à Passagem Farias de Rodrigues. No canal Murutucu será feito o alargamento da dragagem e reconstrução de 5 km de canal para controle de enchentes. O local ganhará ciclovia, calçadas com rampas de acessibilidade, piso tátil e pontes.

“Começamos com as obras de recuperação, dragagem, drenagem e melhorias do Canal do Mártir. As máquinas já estão trabalhando. Essa é uma obra importante para trazermos mais dignidade às pessoas que moram aqui na localidade. O Governo do Estado já está fazendo obras como essa na Bacia do Tucunduba, nos Canais do Bengui e Marambaia levando melhores condições de vida para essas pessoas”, disse o secretário de Estado de Obras Públicas, Ruy Cabral.

No local serão realizados serviços de retificação de canal, pavimentação asfáltica, drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo, urbanização e passarelas. Além disso, os serviços contemplam também condução hidráulica de águas pluviais e residuais.

Investimento

A obra será executada pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), com o investimento do Estado de mais de R$192 milhões.