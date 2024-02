Sedentarismo: saiba como combater o problema que é causa de várias doenças e limitações no dia a dia

Se uma pessoa tem dificuldades para dormir, ganha peso com facilidade ou está com uns bons quilinhos a mais, apresenta-se costumeiramente de mau-humor, tem fraqueza nas articulações, ela pode ser considerada como uma das vítimas do sedentarismo. Por isso, ganhar condicionamento físico é estrutural não apenas para o corpo, mas, em particular, para a alma, possibilitando que a pessoa tenha uma vida mais agradável e sem desperdiçar tanta energia para cumprir seus afazeres e compromissos. Até porque a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a prática de exercícios físicos para pessoas de todas as idades, como prevenção a doenças variadas relacionadas ao sedentarismo.

O professor de educação física Fernando Cavalcante explica que o sedentarismo nada mais é que a falta de exercício físico, ou seja, a pessoa que não tem o hábito de praticar algum esporte, fazer musculação ou qualquer outra modalidade esportiva. Assim, o sedentarismo contribui com o aparecimento de várias doenças, como hipertensão, diabetes e outras. Então, como diz o professor, para combater esse processo nocivo ao ser humano, "o melhor remédio é o exercício físico, porque não só vai regular o nível de colesterol, triglicerídeos, mas também vai prevenir a hipertensão, o diabetes, vai melhorar o humor, mediante a liberação de vários hormônios durante a prática d exercícios".

Outro benefício dessa prática é a melhora da autoestima e da concentração, contribuindo para um melhor desempenho no dia a dia, no trabalho. No aspecto da longevidade, provoca a melhora da massa muscular do cidadão/cidadã.

Sem desculpa

Quem pretende iniciar esse investimento em saúde, Fernando Cavalcante recomenda que procure por um profissional da área. Deve ser feita uma avaliação física, para se checar se essa pessoa tem alguma restrição ao exercício físico, e, então, fazer um planejamento para que os objetivos propostos sejam alcançados.

Para fazer exercícios físicos, os interessados dispõem de academias e muitos outros espaços, como praças e até mesmo em casa, considerando sempre ser necessário o acompanhamento de um profissional da área, presencial ou virtualmente, como salienta Cavalcante. Uma alimentação saudável facilita essa prática e viabiliza qualidade de vida para as pessoas em geral.

O ritmo de treino está relacionado à disponibilidade de cada pessoa, independente da idade, e em sintonia com a avaliação física feita anteriormente. "Eu não concordo com a desculpa de algum aluno meu de que está sem tempo para treinar, porque, hoje, o exercício físico é o nosso principal remédio para que a gente tenha uma vida mais saudável. Com 30 e 40 minutos, a gente consegue fazer um treino produtivo. Então, precisa ter disciplina, força de vontade, para que a gente ponha na nossa rotina o exercício físico, porque quando você iniciar e começar a ter resultados, você pode ter certeza de que esse aluno não vai mais faltar", destaca Fernando Cavalcante.

Crianças devem, sim, fazer exercício físico, para que possa desenvolver a parte estrutural, óssea, e ainda a coordenação motora e a concentração nas atividades, entre outros benefícios. Na outra ponta, quem não abre mão de treinar, envelhece com saúde, vitalidade, em contraste latente com as pessoas que não adotam esse estilo de vida.