São José Operário movimenta celebrações em Belém e Região Metropolitana; veja a programação

A Igreja Católica celebra na próxima segunda-feira (1°), o dia de São José Operário, padroeiro dos trabalhadores. Em Belém e Região Metropolitana, paróquias realizam celebrações em louvor e devoção ao santo. Nas igrejas de São José nos bairros de Canudos, no Umarizal, Águas Lindas, Icuí e no distrito de Outeiro haverá missa solene na segunda-feira (1).

Na Paróquia São José Operário, no bairro do Icuí, em Ananindeua, desde o dia 23 de abril e segue até 1° de maio, vem sendo realizada a festividade do padroeiro. A programação conta com missa às 19h, celebrada por padres convidados e arraial com vendas de comidas típicas e apresentações culturais.

Já na segunda-feira (1°), dia do santo, a programação começa às 7h, com procissão saindo da Comunidade Santa Luzia com destino a Igreja Matriz. Na chegada haverá uma missa presidida pelo pároco, o padre Ailton Melo Teixeira. A missa solene será às 19h, celebrada por dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo de Belém. Em seguida haverá programação cultural.

Na Paróquia São José Esposo de Maria, em Outeiro, será realizada uma missa às 19h, presidida por dom Antônio de Assis Ribeiro, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém. Na Paróquia São José, no bairro do Umarizal, haverá missa ao longo do dia, às 7h, 11h, 17h e 19h. A Paróquia São José de Queluz, em Canudos, contará com missa às 6h30 e 19h. Já na Paróquia São José dos Verdejantes, no bairro da Águas Lindas, em Ananindeua, uma missa solene será celebrada às 19h.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)