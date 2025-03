Saiba como usar corretamente as academias ao ar livre, em Belém, e evitar lesões

Muitas praças em Belém possuem equipamentos de academia ao ar livre, que são ferramentas para promover a atividade física e saúde dos usuários que frequentam esses espaços públicos. As pessoas não precisam pagar para ter acesso a esses equipamentos. Mas nem sempre esse uso é especificado. E, ao utilizar os aparelhos de forma errada, o público pode acabar se machucando e sofrendo algum tipo de lesão.

Profissional de Educação Física e atleta de artes marciais, Renan Felizardo disse que o primeiro cuidado é estar com a vestimenta adequada para fazer os exercícios. “Com uma sandália, você pode escorregar no aparelho e ter alguma lesão. O ideal é ter tênis, um sapato adequado, confortável, para executar o exercício”, explicou. “Não executar descalço. Você pode escorregar. Como é ao ar livre tem chuva e o aparelho pode estar molhado o você pode escorregar”, detalhou.

Na hora de se exercitar no aparelho, Renan Felizardo disse que é importante que a pessoa tenha uma postura adequada: “Se você executar contração abdominal, a postura é essencial até mesmo para não forçar a lombar, não sobrecarregar a lombar. O ideal é você respirar na execução de cada exercício. E um detalhe: ande com sua garrafinha de água. Hidratação todo o tempo é essencial também”.

Ele também comentou sobre como devem agir as pessoas que vão usar a academia ao ar livre pela primeira vez. “Se não tiver um profissional educação física na área, o ideal é você verificar primeiramente se há um colega praticando o exercício e, claro, pedir auxílio também. Verificar como é a execução do aparelho para você não executá-lo de maneira errada e se lesionar”, disse.

“É essencial ir ao médico”, diz profissional de Educação Física

Renan também falou sobre uma dúvida de muitas pessoas: mesmo sendo uma academia ar livre deve-se ir consultar um médico antes de executar esses exercícios? “É essencial ir ao médico sim. Eu aconselho todos os meus alunos das academias sempre ir ao médico. Se você puder ir à nutricionista, se você puder ir ao ortopedista, para verificar como é que estão as suas articulações. É essencial você ir a toda essa equipe multidisciplinar da saúde”, explicou.

Profissional de Educação Física Renan Felizardo: "É importante que a pessoa tenha uma postura adequada na hora de fazer o exercício" (Foto: Wagner Santana/O Liberal)

Renan também comentou que, se a pessoa estiver treinando e sentir algum desconforto, seja nas articulações, seja cardiorrespiratório, deve sim parar imediatamente a atividade e procurar um médico. O profissional explicou que os equipamentos das academias ao ar livre são bem simples e podem ser utilizados por qualquer pessoa. Para quem está sedentário, e quer começar a fazer exercícios em uma academia ao ar livre, ele disse o seguinte: “Na verdade, isso aqui é um incentivo muito importante para quem quer dar um pontapé inicial para praticar o exercício, para evoluir na questão da saúde. Muita gente se preocupou em cuidar da saúde depois da pandemia. E aí, com essas práticas de incentivo do governo, das academias ao ar livre, isso é essencial para a prática não só do exercício, mas também para o ganho da saúde”.

Durante essas orientações, e a pedido da Redação Integrada de O Liberal, Renan acompanhou os treinos de Constantino Cintra, de 71 anos. O aposentado contou que todo dia se exercia na academia ao ar livre da praça do Marex, em Belém. “Venho aqui todo dia e, em seguida, vou fazer caminhada”, disse. Ele disse que se sente muito bem se exercitando regularmente. Seu Constantino se exercitou em um aparelho que simula uma caminhada, depois em um alongador. Em seguida, em outro que faz agachamento e, por fim, em um banco abdominal. Renan mostrou para seu Constantino como se exercitar corretamente, sempre ficando atento à sua postura corporal e que era importante que ele se sentisse confortável durante a execução dos exercícios, com os quais o aposentado já tinha familiaridade. Seu Constantino gostou das orientações e recebeu dicas de como melhor seu desempenho na academia ao ar livre.

Atividade física ajuda a combater ansiedade, diz estudante

Mas, mesmo sendo uma academia ao ar livre, a pessoa deve, antes, procurar um médico? “Procurar um médico é essencial. Existem aí profissões da área da saúde que são exatamente para auxiliar a todos nós. Então procurar no médico é essencial: verificar como é que está seu cardiovascular, como é que está também sua alimentação com a nutricionista e, em caso de uma possível lesão, procurar um ortopedista”, explicou o professor.

Renan também disse que essas dicas valem para todas as idades: “Para todos nós, para jovens, adultos, crianças, idosos. Crianças também praticam exercício cada vez mais. Tá tendo uma procura bem grande de jovens na prática do exercício e, principalmente, na musculação que é, digamos assim, o correto, mas com dosagens adequadas”.

O estudante Nickolas Araújo, 18 anos, contou que costuma se exercitar em academia ao ar livre. “É mais acessível. Eu saio geralmente para fazer caminhadas e acabo fazendo outros exercícios, como, por exemplo, para exercitar e alongamentos antes de correr”, disse. Geralmente ele usa aparelhos para fazer alongamentos dos braços e pernas. “São mais fáceis de utilizar e a chance de ter uma lesão é menor”, disse. O estudante também falou dos benefícios da atividade física para o corpo e para a mente.

O estudante Nickolas Araújo (à direita) disse que fazer exercício ajuda a combater a sua ansiedade (Foto: Claudio Pinheiro/O Liberal)

“Pessoas que, como eu, lidam com a ansiedade. No passado, eu não fazia exercícios. Então, desde que eu comecei a fazer exercícios, o que já faz alguns meses, minha vida tem se tornado cada vez mais proativa. Por exemplo, eu já não consigo ficar sem fazer exercícios. Eu diria que eu fico - sabe? - triste quando eu não faço. Lida muito com o psicológico da pessoa. Corridas, fazer exercícios ao ar livre, em nossas academias ao ar livre, fazem muito bem o psicológico. É um fator muito benéfico para a nossa saúde psicológica e física”, afirmou Nickolas.