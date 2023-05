Greve de ônibus: rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba podem paralisar nesta quarta; entenda

Trabalhadores rodoviários de Belém, Ananindeua e Marituba podem encaminhar, ainda nesta terça-feira (02/05), em assembleia geral da categoria, pela entrada em estado de greve, ou seja, o indicativo de que eles poderão deflagrar um movimento grevista a qualquer momento se não houver um retorno às reivindicações da categoria.

Hoje, eles teriam uma reunião com o Sindicato das Empresas de Transorte de Passageiros de Belém (Setransbel), que não aconteceu, mas foi remarcada para a manhã de quarta-feira (03/05). A primeira chamada da assembleia geral dos rodoviário se darà às 17h30 de hoje (2), no Centro de Formação do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém (Sintrebel), na travessa Vileta, entre Duque de Caxias e Romulo Maiorana, no bairro do Marco. A segunda chamada ocorrerá às 18h.

Desde a semana passada, os rodoviários circulam com os faróis dos ônibus acesos, indicando que a categoria se encontra em alerta de greve. Na assembleia de hoje (02/05), eles irão avaliar as negociações com as empresas, o que vem ocorrendo desde abril, e definirão se entram ou não no estado de greve, o que indica suspensão dos serviços a qualquer momento, por tempo indeterminado.

Saiba quais as reivindicações dos rodoviários

Os rodoviários reivindicam 10% de aumento salarial, 10% no vale alimentação, a manutenção do auxílio-clínica e do Centro de Formação dos Rodoviários, assim como a permanência de cobradores nos veículos

Em nota, o Setransbel informa que "as tratativas estão em andamento com o Sindicato dos Rodoviários".