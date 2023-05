Greve de ônibus: sindicato dos rodoviários sugere greve para retomada de negociação salarial

O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belém (Sintrebel) está sugerindo uma possível greve para retomar as negociações salariais deste ano. O presidente da entidade, Altair Brandão, fez uma publicação em redes sociais pedindo para a categoria circular com os ônibus com faróis acesos. Essa é uma sinalização de aviso de greve de rodoviários. A data-base da categoria sempre ocorre no mês de maio. Haverá mais uma reunião de negociação nesta terça-feira (2) e uma nova assembleia sindical logo em seguida.

Na publicação, Altair diz que já ocorreram três rodadas de negociação. Ele pede que o diálogo entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e os rodoviários seja retomado. "Os patrões se recusam a aceitar o reajuste salarial dos trabalhadores, nem no tíquete-alimentação e ainda querem acabar com a Clínica e Centro de Formação dos Rodoviários", diz o texto do sindicalista. Ele cita possíveis demissões.

Na pauta de reivindicações dos rodoviários constam aumento de 10% nos salários, 10% no tíquete-alimentação e manutenção da Clínica e do Centro de Formação dos Rodoviários. "A manutenção da clínica garante qualidade na saúde do trabalhador, pois lá existe assistência médica e odontológica. Sem esses recursos, serão forçados a procurar atendimento através das filas do INSS. Esperamos que se retome o diálogo, aberto e justo, entre a patronal e os rodoviários, para que todos possam ser beneficiados, evitando mais prejuízos à sociedade de nossa Belém", conclui Altair.

Por nota, o Setransbel reforçou que "...As negociações estão em andamento. Não há nada definido". O sindicato empresarial também disse que "...não há qualquer informação sobre paralisação dos rodoviários".