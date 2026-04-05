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Retorno do feriado tem forte chuva e pontos de alagamentos na BR-316

Apesar do grande número de veículos e de pontos de alagamentos no sentido Marituba–Belém, o trânsito seguia fluindo normalmente

Bruna Lima
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No fim da tarde, uma forte chuva, com duração aproximada de uma hora, atingiu a região e provocou pontos de alagamento em trechos da rodovia. (Claudio Pinheiro / O Liberal)

O retorno do feriado da Semana Santa foi marcado por fluxo intenso, mas sem congestionamentos, na BR-316, principal via de acesso à Região Metropolitana de Belém, na noite deste domingo (5). Apesar do grande número de veículos no sentido Marituba–Belém, o trânsito seguia fluindo normalmente no momento em que a reportagem esteve no local, por volta de 19h.

No fim da tarde, uma forte chuva, com duração aproximada de uma hora, atingiu a região e provocou pontos de alagamento em trechos da rodovia. Ainda assim, os motoristas conseguiram seguir viagem sem maiores retenções, embora em velocidade reduzida em alguns pontos mais críticos.

Além da pista principal, ruas do entorno também foram afetadas pelo acúmulo de água, situação que, segundo moradores, é recorrente durante o período chuvoso.

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O eletrotécnico Adiel Santos, que trabalha como motorista de aplicativo nas horas vagas, relatou as dificuldades enfrentadas diariamente. “Aqui na rua José Hassegawa é sempre assim quando chove. Ela rua enche muito, mais do que as outras. Fica complicado para todo mundo”, afirmou. Ele destaca ainda o risco para pedestres e condutores. “A gente tem que subir na calçada, mas não sabe o que tem embaixo da água. Pode ter buraco, alguma coisa, e causar acidente”, acrescenta o motociclista.

No bairro Mangueirão, a situação também preocupa. O morador Jader Paes contou que os alagamentos chegam a invadir as residências. “Enche tudo. Em algumas casas, a água entra, molha fogão, cama, roupa, é um desespero. A gente já tentou chamar atenção para isso, mas o problema continua”, desabafou.

Mesmo com os transtornos causados pela chuva, o cenário na BR-316 não registrou congestionamentos durante o início da noite, o que trouxe certo alívio para quem retornava do feriado da semana santa. A equipe de reportagem foi até o início do município de Marituba, onde verificou que os maiores ponstos de fluxo de carros, mas ainda assim o trãnsito estava fluindo. No trecho de Ananindeua-Belém o número de veículos na BR-316 já era bem menor do que no trecho de Ananindeua. 

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