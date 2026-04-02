Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

O que não pode fazer na Semana Santa? Veja 5 proibições da tradição católica

A Sexta-feira Santa, que em 2026 será celebrada em 3 de abril, é considerada o ponto alto desse período

Gabrielle Borges
fonte

Veja o que é proibido no feriado cristão. (Foto: jcomp / Freepik)

A Semana Santa é um dos períodos mais significativos do calendário cristão, especialmente para os fiéis da Igreja Católica. A data relembra os momentos finais da vida de Jesus Cristo, desde sua entrada em Jerusalém até a crucificação, encerrando com a celebração da Páscoa.

No entanto, é entre a Quinta-feira Santa e a Sexta-feira Santa que se concentram as tradições mais marcantes e as orientações mais rigorosas da Igreja. Nesse intervalo, os católicos são convidados a intensificar práticas como oração, jejum e reflexão, em sinal de respeito ao sacrifício de Cristo. Saiba, a seguir, cinco atitudes que são proibidas nesse período.

Confira cinco atitudes consideradas "pecado" no período

  • Evitar festas e músicas altas: Atividades festivas, como dançar ou ouvir música em volume elevado, são desaconselhadas, já que o dia é dedicado à reflexão sobre a morte de Jesus Cristo.

  • Abster-se de relações íntimas: O contato sexual é tradicionalmente evitado por muitos fiéis nesse período, como forma de penitência e respeito ao significado espiritual da data.

VEJA MAIS

image Tradição na Semana Santa, veja os principais benefícios do consumo de peixe para a saúde
Nutricionista destaca que a substituição da carne vermelha pelo peixe é benéfica para a saúde, pois reduz a ingestão de gorduras saturadas


image Veja o que irá abrir e fechar durante a Semana Santa 2026
Em virtude do feriado, alguns serviços terão o funcionamento alterado


image O que cozinhar na Semana Santa? Veja 3 receitas fáceis para o cardápio
Sugestões incluem pratos com bacalhau, opções regionais e sobremesa para reunir a família


 

  • Jejum ao longo do dia: A orientação é fazer apenas uma refeição principal, podendo incluir duas menores, desde que não superem a maior em quantidade.

  • Evitar o café da manhã em práticas mais rigorosas: Seguindo costumes mais tradicionais, há quem opte por iniciar a alimentação apenas após o meio-dia, intensificando o jejum.

  • Suspender atividades ligadas à produção animal: Em algumas regiões, práticas como a ordenha são evitadas ao longo do dia, como sinal simbólico de sacrifício e respeito.

No Brasil, entre os dias que compõem a Semana Santa, apenas a Sexta-feira Santa é reconhecida como feriado nacional. A data, também chamada de Sexta-feira da Paixão, marca a crucificação de Jesus Cristo e é tradicionalmente dedicada ao recolhimento e às práticas religiosas.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Variedades

semana santa

feriado da semana santa

semana santa: o que pode e o que não pode fazer
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda