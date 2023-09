Retinoblastoma: Belém recebe campanha "De Olho nos Olhinhos" nos dias 16 e 17

Como parte da campanha nacional "De Olho nos Olhinhos", nos dias 16 (10h às 22h) e 17 (13h às 21h) deste mês de setembro, de conscientização e alerta sobre o retinoblastoma, Belém receberá uma programação com médicos oftalmologistas e oncopediatras no Shopping Boulevard. Essa doença corresponde a um tumor ocular que acomete crianças de até 5 anos de idade.

A ação é idealizada pelos jornalistas Daiana Garbin e Tiago Leifert, e conta com o apoio de órgãos como o Conselho Federal de Medicina (CFM). A filha do casal, Lua, hoje com quase 3 anos, foi diagnosticada com retinoblastoma quando tinha 11 meses e ainda está em tratamento.

Diagnóstico

A coordenação da campanha informa que cerca de 50% das crianças são diagnosticadas tardiamente com o problema, já em estágio avançado, o que reduz as chances de tratamento e cura do tumor. Se a doença for diagnosticada precocemente, pode ter cura em até 100% dos casos. Isso porque o retinoblastoma pode levar à cegueira e até à morte.

O exame deve ser realizado periodicamente, uma vez que a doença é mais comum em crianças de 0 a 5 anos. O teste do olhinho é simples e pode levantar a suspeita da existência do tumor, algo a ser confirmado por um oftalmologista por meio do exame de fundo de olho. Em estágio avançado, o retinoblastoma muitas vezes é revelado em uma simples foto com flash, pois o olho afetado aparece com uma mancha branca, que é o reflexo do tumor. Neste estágio, as chances de cura são menores.

Prevenir

Para Karoline Silva, médica oncopediatra e coordenadora da campanha “De Olho nos Olhinhos”, em Belém, “a saúde ocular da criança, infelizmente, ainda não é uma prioridade". "Muitos pais, mães e demais cuidadores sequer sabem que o acompanhamento deve ser feito desde sempre, não apenas no Teste do Olhinho, mas na rotina, com consultas e outros exames. É sobre isso que queremos conscientizar, que assim como as vacinas, exames e consultas com os outros especialistas, é de fundamental importância a rotina com o oftalmo pediatra”, alerta a médica.

No dia 5 deste mês de setembro, uma aula sobre retinoblastoma foi ministrada pela doutora Karoline Silva, doutor Joacy David (especialista em oncologia ocular pela USP) e doutora Carolina Pinto (oftalmologista do Hospital Infantil Octavio Lobo), com as ligas acadêmicas de Oncologia Pediátrica e Oftalmologia de Belém. Essas ligas também participarão da campanha.