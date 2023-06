Resultado da Quina de São João: 5 apostas de Belém faturaram prêmios do concurso 6172; veja

A Quina de São João fez cinco moradores de Belém mais felizes. Eles podem até não terem ganhado o prêmio principal, mas pelo menos, vão poder sacar, a partir desta segunda-feira (26), R$7.431,19. Ao todo, cinco apostas da capital paraense acertaram 4 números.

Quatro dessas apostas foram simples, ou seja, a pessoa fez apenas um jogo, no valor de R$ 2,50, e levou sozinha os R$ 7,4 mil. Já a outra aposta, foi um bolão entre cinco pessoas que dividirão o prêmio, ou seja, cada uma levará R$ 1.486,23.

O prêmio principal ficou mesmo fora do Estado. Oito apostas dos estados do Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Maranhão, Goiás e São Paulo foram as sortudas que dividiram o prêmio principal de R$ 216,7 milhões.

Curiosidade das apostas feitas em Belém