Representantes da comunidade LGBTI+ consideram um avanço a benção autorizada pela igreja católica

Representantes da comunidade LGBTI+ enxergam o anúncio do Vaticano, que autoriza padres da Igreja Católica a administrarem bençãos a casais do mesmo sexo, como positivo e simbólico, uma vez que representa um avanço forte e significativo para os cristãos católicos, pois durante muito tempo a perseguição à comunidade LGBTI+ se deu muito fortemente por conta dos dogmas da igreja católica.

Eduardo Benigno é da organização da Parada do Orgulho LGBTI+ do Pará. Ele diz que para o movimento, essa decisão do Vaticano é um avanço e um marco na história, uma vez que por muito tempo a igreja perseguiu e virou as costas para muitas pautas da comunidade. "Na Segunda Guerra Mundial, muitos gays e lésbicas foram para o campo de concentração simplesmente pela orientação sexual", destaca.

Benigno acrescenta que pensando do ponto de vista cristão, que se tem a imagem de Cristo como Cordeiro de Deus que veio ao mundo para a rendição dos pecados dos humanos e pregou o único mandamento que é o amor, ele questiona "como é que o nosso amor não poderia ser reconhecido, o amor de duas pessoas do mesmo sexo não poderia ser abençoado? para nós é gratificante esse reconhecimento", pontua.

"Nós não queremos nos casar na igreja, mas o fato de o chefe máximo da igreja católica no mundo possa dizer que nosso amor existe isso já é muito importante. Essa benção que seja eterno o nosso amor. Nós só queremos direitos iguais", acrescenta Eduardo Benigno.

Mas também faz uma reflexão com relação a mudanças, uma vez que ainda considera que muitas pessoas adeptas à igreja vão apresentar resistência.

Com relação à questão da mudança de mentalidade, Benigno diz que ainda vai haver resistência por parte de muitos católicos . Acho que isso não será visto com bons olhos, mas já é um avanço para que as novas gerações possam refletir sobre a mudança desse conceito de preconceito e perseguição aos direitos da comunidade .

Andrey Souza, que é servidor público e professor, tem um relacionamento de dois anos. Ele diz que ao seu ponto de vista o anúncio do Vaticano tem um valor simbólico, uma vez que não é católico e que pretende se casar apenas no civil.

Diante disso, ele pontua que o amor já é uma dádiva e que não precisa de aprovação da igreja. "Todo amor já é sagrado, mas no sentido simbólico essa decisão é um avanço, pois a igreja católica tem uma influência grande na sociedade e isso demonstra que estamos caminhando para uma civilização mínima dentro da igreja", pontua.

A medida foi anunciada nesta segunda (18). Ela vai de encontro à doutrina da Igreja Católica que tradicionalmente condena a união homossexual, foi divulgada em um documento oficial. De acordo com a decisão, os padres agora têm a opção de administrar bênçãos a casais do mesmo sexo, embora também possam recusar a realização do ritual. Contudo, a proibição expressa que não podem impedir a entrada de pessoas em igrejas em busca de uma simples bênção de Deus, mesmo em situações consideradas irregulares.