Reitor da UFPA recebe comenda Paulo Freire em reconhecimento à trajetória na educação

O reitor da Universidade Federal do Pará (UFPA), professor Gilmar Pereira da Silva, foi homenageado, na noite desta sexta-feira (19), com a Comenda Paulo Freire 2025, concedida pelo Conselho Municipal de Educação de Belém (CME-Belém). A cerimônia foi realizada na capital paraense e reuniu representantes da comunidade acadêmica e educacional. A honraria é destinada a personalidades que se destacam por contribuições relevantes à educação no município. Esta é a terceira edição da comenda, que já foi concedida ao ex-prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e ao padre Bruno Sechi, fundador do Movimento República de Emaús.

Emocionado, o reitor destacou tanto o valor institucional quanto pessoal da homenagem. “Essa é, sem dúvida, uma das maiores homenagens que já recebi na vida e levarei para sempre esta lembrança. Vai para além da aposentadoria. Como professor, receber uma comenda que leva o nome de Paulo Freire tem um significado imenso, porque reafirma a importância da educação como instrumento de transformação social e de esperança para o nosso povo”, afirma Gilmar Pereira.

O presidente do CME-Belém, Alberto Damasceno, ressaltou a relevância da trajetória do reitor e a contribuição da UFPA para o desenvolvimento educacional da região. “No período em que atua na educação superior, entre 1997 e 2024, a UFPA graduou mais de 117 mil pessoas. Desse total, cerca de 16 mil são pedagogos, profissionais hoje disponíveis para o magistério e a gestão nas redes de ensino do estado e dos municípios. Esse é um legado que fala por si”, destaca.

Poder transformador

“A comenda celebra educadores que acreditam no poder transformador do conhecimento. Como nos diz Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou construção. O professor Gilmar Pereira da Silva através de sua brilhante trajetória e história construída na educação do Pará faz juz a esta medalha cunhada com o busto de Paulo Freire”, declara a assessora técnica e integrante da Comissão Especial da Comenda, Clara Araújo.

Trajetória

Natural do Maranhão, Gilmar Pereira da Silva teve a vida transformada pela educação. De origem humilde, o ex-operário da construção civil chegou ao comando da maior universidade da Amazônia, após tornar-se professor, pesquisador e bolsista de produtividade do CNPq, com formação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação. “Eu vejo os nossos estudantes no campus, especialmente os pretos, indígenas e quilombolas, e me emociono. Eu penso neles, em suas famílias e no quanto à chegada à Universidade transforma realidades. A educação pública muda a vida das pessoas, eu sou prova viva disso”, lembrou o reitor Gilmar Pereira.

Representando a UFPA, o pró-reitor de Assistência e Acessibilidade, Ronaldo Araújo, reforçou o caráter coletivo da homenagem. “A história do professor Gilmar é a expressão de que a pedagogia freiriana é possível. Ele fez da educação pública uma ferramenta de autonomia e esperança. O Gilmar é a representação da comunidade da UFPA hoje tão diversa. Essa é uma homenagem mais que merecida”, conta.