Visitação ao maior navio de guerra da América Latina é reaberta neste fim de semana em Belém

A Marinha do Brasil abriu uma nova data para visitação pública no Navio-Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico”, maior navio de guerra da América Latina, que estará novamente aberto à população de Belém no próximo domingo (9), das 14h às 17h, no Porto de Belém, no cais da CDP, próximo aos armazéns 11 e 12. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar os ingressos no site do Sympla, que pode ser acessado pelo endereço: marinha.mil.br/com4dn/atlantico. Os ingressos serão disponibilizados a partir das 9h de domingo (9/11).

O Navio, atual Capitânia da Esquadra, compõe o Comando Operacional Conjunto Marajoara, estrutura temporária criada pelo Ministério da Defesa para a coordenação das ações de segurança e defesa durante a COP30. Durante o evento internacional, o NAM “Atlântico” será a sede da Força Naval Componente do Comando Marajoara, cujo foco será a proteção de áreas estratégicas, patrulhas fluviais e apoio logístico.

Com efetivo de cerca de 2.800 militares, A Força Naval Componente atuará nas regiões do Porto de Outeiro, Porto Petroquímico de Miramar, Subestações de Energia de Miramar (Equatorial e Eletronorte), Porto de Belém, rios Pará e Guamá, além de suas adjacências.

Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico”

Atual Capitânia da Esquadra Brasileira (principal embarcação), o NAM “Atlântico” é projetado para as tarefas de controle de áreas marítimas, projeção de poder sobre terra, pelo mar e ar. É apropriado, também, para missões de caráter humanitário, auxílio a vítimas de desastres naturais, evacuação de pessoal e operações de manutenção de paz.

O navio foi adquirido junto à Marinha do Reino Unido em 2018. Sua construção data de meados dos anos 1990. O nome Atlântico é uma alusão à importância do oceano na conformação da nação brasileira, em todos os períodos de sua história. Possui 208 metros de comprimento (equivalente a um prédio de 40 andares), 432 tripulantes (podendo comportar até 1.100 militares quando em missão). Pode operar com até 18 aeronaves em seu hangar e convoo.